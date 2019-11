Van már adventi naptárad? Itt egy ingyenesen letölthető, különleges darab

Mi lenne, ha az év legzsúfoltabb időszakában egy kicsit néha megállnánk és a vásárlás meg az őrület helyett valami sokkal nyugisabb és kellemesebb dologgal, valódi történetekkel foglalkoznánk? Erre gondolt Puskás Marcell grafikus, amikor megálmodta az idei adventi időszakra ezt a különleges adventi naptárat.

Arra gondoltam idén azt adom ajándékba, amire mindenkinek szüksége van. Valódi történeteket egy kártyacsomag formájában. Mi is ez? Ti alakíthatjátok. Először is gondolj valakire, aki fontos számodra, még ha mostanában nem is volt alkalmad ezt elmondani neki. Legyen az bárki, a macskád, a szüleid, a szeretteid. Majd a megadott szavakat felhasználva elevenítsd fel a kellemes emlékeket az adott személyről és napról napra írd le őket rövid történetek formájában. Végül add át a kártyákat