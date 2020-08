Windows 10 3000 forint alatt – Új webshop a láthatáron (x)

Lassú az operációs rendszered? Kapod az értesítéseket, hogy biztonsági kockázatot jelent a régi OS? Akkor itt a lehetőség, hogy frissíts Windows 10-re és kihasználd minden előnyét egy friss rendszernek. A Keysoff.com-on rendkívül jó árakon vásárolhatsz be.

Miért érdemes Windows 10-re váltani?

A Windows 10 a Microsoft legújabb operációs rendszere, amit még évekig nem szeretnének leváltani. Miután bejelentették, hogy sokáig nem fog érkezni új főverzió frissítés nagyot ugrott a 10-es népszerűsége. A folyamatos fejlesztésnek hála egyre több és jobb funkciót kapunk úgy, hogy nem kell megint több tízezer forintért bevásárolnunk.

Keysoff.com szoftvervásár

Frissíts most Windows 10-re a Keysoff.com által kínált rendkívüli árakon. Ha esetleg Microsoft Office-ra lenne szükséged, akkor azt is meg tudod vásárolni náluk, ráadásul, ha csomagban szerzel be Windowst és Office-t, akkor még lejjebb tornázhatod az árakat.

Windows 10 különleges ajánlat!

Spórolj 42%-ot azzal, hogy a jelenlegi promóciós időszak keretében váltasz Windows 10 operációs rendszerre. A KK42 kupon felhasználásával az alábbi árakon vásárolhatod meg a legnépszerűbb Microsoft szoftvert:

Microsoft Office 2016 akciók

A legnépszerűbb termék a Keysoff kínálatában a 2016-os Office, ami az egyik legjobb irodai szoftvercsomag a piacon. A KK57 kuponnal most 57% kedvezményt kapsz minden Office 2016-ra és azt tartalmazó csomagra, így mindenképpen érdemes lehet lecsapni rá:

Leáraztak minden egyéb Office csomagot is

Ha Microsoft Office-t keresel, akkor a Keysoff.com-on megtalálhatod a legnépszerűbb kiadásokat, legyen az akár a 2016-os, 2019-es vagy az Office 365 verzió. A KK55 kuponkódot felhasználva az alábbi árakon vásárolhattok Office kulcsokat:

Alább láthatod, hogyan tudsz megvásárolni egy Windows 10 Pro kulcsot a KK42 kuponkóddal.

Hogy lehet ilyen olcsó? Mit kell erről tudni?

Fontos tudni, hogy kétféle licenc van, a kereskedelmi, amit a Microsoft webshopjából is meg lehet vásárolni és az OEM, ami az Original Equipment Manufacture (eredeti berendezés-gyártó) rövidítése. Funkcionalitásában mind a kettő ugyanazt tudja.

Az Európai Unióban teljesen legálisan lehet használt szoftvert értékesíteni az Európai Bíróság döntése értelmében.

Különbség van viszont a támogatás és a felhasználás terén a két verzió között. A kereskedelmi verziót lehet több számítógépen használni, míg az OEM változat ahhoz a hardverhez kötődik, amelyiken először aktiválták.

A Keysoff.com webáruház úgynevezett OEM licenceket árul. Ezeket azok a cégek vették meg – a kereskedelminél kedvezőbb áron – a Microsofttól, amelyek összeszerelik például a PC-ket, laptopokat. Egyes OEM példányokat nem használnak fel az eredeti vevők, hanem kereskedelmi forgalomba kerülnek.

A Keysoff.com naponta nagyjából 1500 licencet ad el világszerte, tehát percenként vesznek tőlük egyet. Garanciális visszatérítés pedig csak az esetek 1 százalékában fordul elő.

A Keysoff.com-ról

A Keysoff.com piacvezető szoftver és játékwebshop. Az egész világon vannak vásárlóik. A 24/7-es ügyfélszolgálatuk fenntartása mellett folyamatosan remek ajánlatokat biztosítanak minden általuk árusított szoftver kulcsra. Ha a Keysoff.com-on vásárolsz, biztos lehetsz benne, hogy egy megbízható boltot választottál, ahol csak eredeti szoftvert kaphatsz.

Kérdésed van? Segítségre van szükséged?

Vedd fel a kapcsolatot velük vásárlás előtt vagy akár utána is. Csak írj egy emailt a service@keysoff.com email címre, ha bármilyen kérdésed van és a Keysoff ügyfélszolgálata készséggel válaszol neked.

A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A 24.hu teljesen függetlenül működik a Keysofftól, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért.