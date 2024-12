Leszállás közben a szárnyára dőlt, majd kigyulladt egy repülő a Kanadában

Leszállás közben lecsúszott a kifutópályáról, oldalra dőlt, majd kigyulladt egy repülőgép a kanadai Halifax repülőterén – írja a CBC. A gépről mindenkit sikerült épségben kimenteni, csak könnyebb sérülésekről közöltek jelentést.

A baleset miatt a repülőteret másfél órára lezárták szombat éjjel. Feltehetően a landoló gép egyik kerekének a meghibásodása okozta a problémát, ami miatt a fép végighúzta az egyik szárnyát a kifutón, majd kigyulladt.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire

The airport is currently CLOSED.

This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn

