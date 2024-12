Betonfalnak ütközött, majd kigyulladt – videón a dél-koreai repülőgép-baleset

A legfrissebb hírek szerint 151 halálos áldozata van a dél-koreai repülőgép-balesetnek, és ez a szám várhatóan még emelkedni fog. A Jeju Air Bangkokból induló gépén összesen 181-en utaztak, egyelőre két túlélőről tudni. Egy utast és a személyzet egy tagját – mindketten nők – nem sokkal a baleset után kimentették a roncsokból.

A gép a futóművek kiengedése nélkül próbált leszállni, megcsúszott a kifutópályán, és egy betonfalnak ütközött, majd lángokba borult. Erről több felvétel is látható az X-en.

🚨 BREAKING VIDEO: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea. #Breaking #Muan #SouthKorea

