Most egy kiváló akciójátékot zsákolhat be teljesen ingyen

Ahogy az elmúlt években mindig, az Epic Games Store idén is ingyen szórja a PC-s játékokat az ünnepek alkalmával, napi egyet, december 29-én pedig egy kiváló akciójátékot lehet bezsákolni teljesen ingyen. Az eredetileg 2020-ban megjelent (amúgy 10 700 forintos) Orcs Must Die! 3-ról van szó, és ahogy a tower defense műfajú program címe is mutatja, a cél az, hogy a külső nézetből irányított hősünkkel minél több orkot küldjünk a túlvilágra – egymagunkban, vagy a kétfős kooperatív mód keretében.

Az akció magyar idő szerint 2024. december 30-án délutánig öt óráig tart (onnantól egy újabb játék lesz ingyen), és a program megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy (szintén ingyen elérhető) élő regisztrációra az említett áruházban.

Ha már van profilunk, akkor a főoldalon csak rá kell kattintani az ingyen kínált videójátékra, majd a betöltődő adatlapon a Get gomb megnyomásával igényelni a programot. Ezt követően a játék automatikusan bekerül a felhasználó játéklistájába (erről visszaigazolás is érkezik emailben), ahonnan a jövőben (az Epic Games Windows-os keretprogramján keresztül) bármikor telepíthető, így játszható lesz.