Ha valakinek már elege lenne a Marvel-filmekből és -sorozatokból, illetve a multiverzumból, azoknak van egy viszonylag rossz hírünk: a képregényes sztorikat adaptáló stúdió 2025-ben is folytatja a néhány éve megkezdett mozgóképes őrületet, és élőszereplős, illetve animációs fronton is tovább kapjuk a különböző tartalmakat.

Az animációs vonalat erősíti a Your Friendly Neighborhood Spider-Man is, ami a fiatal Peter Parker kalandjait meséli el, méghozzá egy alternatív univerzumban, tehát valójában nem a Tom Holland-féle Pókember-trilógia előzményét kapjuk meg rajzfilmes formában. A széria 2025. január 29-én érkezik a Disney+ streaming szolgáltatás kínálatába, és sorozathoz már előzetes is érkezett.

A történetben Peter Parker még annyira kezdő, hogy a saját maga által fabrikált hacukában üldözi a bűnt, és a ránk váró teljesen új kaland során felbukkan mellette Norman Osborn (aki amúgy más univerzumokban a Zöld Manó), aki nemcsak felszereléssel látja el a fiatal hőst, de mentorként is közreműködik Pókfej életében.

A címszereplő hangját Hudson Thames adja (ő volt Pókember a What if…? szériában is), Colman Domingo kelti életre Norman Osbornt, és érdekesség, hogy a szériában felbukkan Matt Murdock, azaz Fenegyerek is, aki Charlie Cox hangján szólal meg – a színész idén egy élőszereplős sorozatban is visszatér a vak igazságosztóként, méghozzá márciusban, szintén a Disney+-on, a Daredevil: Born Again keretében.