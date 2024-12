Joker: Kétszemélyes téboly

A Joker folytatása kétségkívül az év egyik legjobban várt filmje volt, amelynél valóban minden adott volt a diadalhoz: egy kiemelkedően sikeres első rész folytatásáról volt szó, Joaquin Phoenix visszatért Oscar-díjas szerepében, ráadásul Lady Gaga kapta Harley Quinn karakterét. Az ezzel együtt járó irreális elvárásoknak azonban a Joker: Kétszemélyes téboly nemhogy nem tudott megfelelni, de bőven alulmúlta azokat: a Velencében bemutatott film egyrészt a kritikusoknál is mellément, másrészt pénzügyileg is kétségkívül az év bukása lett.

A döbbenetesen sok pénzből, 200 millió dollárból (a marketingköltségek a híradások szerint további százmillióra rúgnak) készített film már az első hétvégéjén teljes nézői érdektelenséggel találkozott, 58 millió dollárt hozott globálisan a premierhéten. Két hónap alatt 206 millió dolláros bevételt termelt világszerte, ami ugyan soknak tűnhet, de már most biztos, hogy százmilliós nagyságrendű bukást könyvelhet el. Csupán összehasonlításként, íme, a 2019-ben bemutatott első rész számai: az 55 millióból készített alkotás globálisan egyetlen hétvége alatt termelt majdnem 250 millió dollárt, összesen pedig világszerte több mint egymilliárd dollárt.

Megalopolis

A Joker folytatásához hasonló, ha nem nagyobb elvárások övezték Francis Ford Coppola legújabb projektjét. Az enyhe kifejezés, hogy a Megalopolis szerelemprojekt volt a számára: több mint negyven évig dolgozott a filmterven, a költségvetésbe pedig saját vagyona nem kis részét, 120 millió dollárt rakott bele, ez lett volna a nagy visszatérése. És bár a Megalopolison meglátszik a rendező rajongása és odaadása, kicsit talál túlzottan is: kritikánkban azt írtuk, hogy naivitása és álomszerűsége miatt a Megalopolis

nem a filmipari szakember, hanem az idealista gimnazista filmje, aki tudja, érzi, nagy dolgokra hivatott.

A grandiózus alkotás ehhez képest irtózatosat hasalt az amerikai mozikban: a bemutatása hétvégéjén mindössze 4 millió dollárt hozott az amerikai mozikban, és azóta sem találtak rá a nézők: globális bevétele alulról súrolja a 14 millió dollárt.

Horizont: Egy amerikai eposz

Nem Coppola az egyetlen, aki évtizedes álmait idén láthatta viszont: Kevin Costner több mint harminc éve próbálja tető alá hozni saját westernjét. A jövőre hetvenéves színész ambíciói meglehetősen túlburjánzóak, a filmből ugyanis tervei szerint nem egy, hanem rögtön négy lesz. Az elsőt, az Egy amerikai eposz alcímre hallgató csekély háromórás darabot Cannes-ban mutatták be, és finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A negatív visszhang miatt augusztusban be sem mutatták a második részt, a további részek sorsa pedig kérdéses.