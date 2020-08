Az aranyér és a higénia kapcsolata

Az aranyér számít az egyik legkellemetlenebb és leginkább szégyellt betegségnek a társadalomban, nemtől és kortól függetlenül bárkit érinthet. Legutóbbi cikkünkben azt foglaltuk össze, hogy a táplálkozás és az életmód hogyan segíthet az aranyér megelőzésében, most olyan cikkeket ajánlunk, amik a higéniáról és a szövődményekről szólnak.

Higénia

Kialakulásáért a genetikai tényezők mellett az életmód és étrend is okolható, azonban a nem megfelelő higiénia is lehet hajlamosító tényező. Néhány higéniás szabály betartásával a megelőzésért is sokat tehetünk, illetve a kezelésben is fontos szerepet játszik. Általános higéniai tanácsokat ebben a cikkben írtunk bővebben:

Bánjon kesztyűs kézzel az aranyérrel! Puha papír, törlőkendő, óvatos mozdulatok és víz – néhány egyszerű lépéssel sokat tehetünk az aranyér ellen.

A vécézés higéniájáról pedig itt:

Aranyérrel sem kell, hogy horror legyen a vécézés Pár egyszerű tanácsot megfogadva megkönnyíthetjük a „nagydolgokat” is.

Szövődmények

Az esetek döntő többségében az aranyér a kellemetlensége ellenére könnyen kezelhető. Azonban a tartósan fennálló vérzés és gyulladás számos komoly, és veszélyes állapotot eredményezhet. Ilyen az aranyeres krízis, vagy a legveszélyesebb szövődmény, a végbéldaganat. A szövődményekről bővebben itt írtunk:

Ha a tünetek nem enyhülnek, fontos proktológus szakorvoshoz fordulni.

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.

Kiemelt kép: Getty Images