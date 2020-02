Aranyérrel sem kell, hogy horror legyen a vécézés

Pár egyszerű tanácsot megfogadva megkönnyíthetjük a „nagydolgokat” is.

Akinek volt már aranyere, annak nem kell különösebben ecsetelni, mennyire meg tudja keseríteni a mindennapokat ez a betegség. Az intelmeket sajnos kevesen veszik komolyan azok, akik még nem szenvedtek az aranyértől, ellenben amikor ők is a betegség áldozatául esnek, fogalmuk sincs, hogyan enyhítsék a tüneteket…

Az aranyér a végbélnyílás nyálkahártyája alatt elhelyezkedő vénás fonat, melynek fő feladata a széklettartás és a székletürítés segítése. A begyulladt aranyér fájdalmas, megkeményedett dudorrá alakul és tapinthatóvá válik a végbélnyíláson kívül. A megnagyobbodott csomók a bélfalban keletkező vénatágulatok, melyek vérezhetnek, néha kifordulnak vagy vérrög képződhet bennük, és ilyenkor fájdalmassá válnak, mindez pedig talán vécézéskor a legelviselhetetlenebb, és a kínok a mellékhelyiségből kilépve sem szűnnek meg.

Szerencsére van rá mód, hogy a tüneteket enyhítsük. A legfontosabb természetesen, hogy minél előbb forduljunk szakorvoshoz. Az ő véleményének kikérése nélkül nem is célszerű hozzálátni saját magunk kikúrálásához.

Megannyi kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, ha nem erőltetjük a végbél záróizmait. Ez vonatkozik a széklet visszatartására és székrekedés esetén az erőlködésre is. Inkább menjünk ki napjában többször is oda, ahová a király is gyalog jár, ahányszor csak szükségünk van rá, és fontos, hogy legalább naponta legyen székletünk. Szakértők azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy nem egészséges, ha alkalmanként túl hosszasan üldögélünk a vécén.

A helyes táplálkozás szintén elengedhetetlen. Érdemes minimalizálni a zsír- és cukorbevitelt, az étkezésünk alapja legyen inkább sok friss zöldség és gyümölcs, a teljes kiőrlésű pékáruk, valamint a rostban gazdag élelmiszerek! Utóbbi különösen lényeges, mert a rostok felelnek az emésztés sebességéért, ezek hiányában székrekedés alakulhat ki, ami a legkevésbé sincs a beteg hasznára.

A székrekedés elkerüléséhez, így az aranyeres panaszok enyhítéséhez a rendszeres testmozgás is jótékonyan járul hozzá. Különösen azoknál elengedhetetlen ezt a rutint beépíteni a mindennapokba, akik tartósan ülő vagy álló munkát végeznek, esetleg túlsúlyosak.

Ezekkel a praktikákkal segíthetünk magunkon, de fontos megérteni, hogy egyedül nem szállhatunk szembe az aranyérrel sem. Le kell győzni a fájdalmat és a szégyent, és orvoshoz vagy gyógyszerészhez kell fordulni, aki megfelelő készítményeket tud adni a tünetek megszüntetésére.