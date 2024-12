„Semmi nincs előre megírva” – kulisszatitkokat osztott meg a Házasság első látásra főszerkesztője

A napokban a Promotions szúrta ki, hogy hiba csúszott a Házasság első látásra idei évadának egyik jelenetébe. Judit és Szabi az összeveszésük után (egy múlt heti epizódban) egy étteremben találkoztak, hogy megbeszéljék a dolgaikat, ám amikor az üzletember átadott egy csokrot a feleségének és csókot váltottak, a háttérből hallani, hogy valaki azt mondja:

„A csókot még egyszer, lemaradtunk!”

Nemrég a Best magazin készített interjút a reality főszerkesztőjével, Dános Ildikóval, aki kijelentette, hogy a forgatásokon semmi nincs előre megírva, megosztott továbbá néhány kulisszatitkot is.

A forgatáson egyébként semmi nincs előre megírva, a szerkesztők 24 órás kapcsolatban vannak a párokkal, hogy azonnal tudjunk reagálni az éppen aktuális helyzetekre. Éppen ezért nem is igazán tudunk előre tervezni, hiszen például idén is előfordult, hogy a párral egyeztetve leszerveztünk következő napra egy programot, de éjjel a pár váratlanul összeveszett, így természetesen a másnapra tervezetteket is át kellett szerveznünk