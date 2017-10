Csak műanyag van lenn, mégis rengetegen vágynak ebbe a pincébe

A dániai Billund legnagyobb látványossága a nemrég nyílt LEGO House, de a kisvárosban van egy hely, ami ennél is jobban izgatja sokak fantáziáját: a népszerű játékgyártó archívuma, ahol igazi kincsek találhatók. A legendás LEGO Vault általában csak a cég alkalmazottai előtt nyílik meg, de ezúttal mi is bebocsátást nyertünk, és ha már ott voltunk, egy videót is készítettünk.

