Videojáték állította meg az eltévedt pisztolygolyót

Óriási szerencse és egy díszdobozos videojáték-gyűjtemény kellett ahhoz, hogy ne essen baja annak a férfinak, akihez a falon keresztül átjutott a szomszédjában elsütött pisztoly lövedéke.

Pár napja még arról számoltunk be, hogy egy Reddit-felhasználó hihetetlen videojátékos kincsre bukkant egy Ebay-ről vásárolt csomagban, most pedig egy újabb meghökkentő sztori került ki az internetre, ezúttal is egy sokak által imádott játék “főszereplésével”.

RabbitMix fotókkal illusztrálva írta meg a sztoriját a Redditre, amiben a főszereplő a The Elder Scrolls Anthology névre hallgató díszdoboz, amiben olyan legendás programok lettek egybecsomagolva, mint a The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim és ezek összes kiegészítője, megspékelve néhány térképpel.

Az amerikai férfi beszámolója szerint épp a gépe előtt ült, és a Prey című scifivel játszott, mikor egy hangos durranásra, majd üvegcsörömpölésre lett figyelmes. Először azt hitte, egy izzó robbant fel valahol a lakásában, de észrevette a levegőben szálló port és egy lyukat a falon a monitorja mellett, közvetlenül ott, ahol az említett The Elder Scrolls díszdobozt tárolta.

A különleges kiadást kézbe véve lett világos, hogy a szomszédban valaki elsütött egy fegyvert, az abból távozó golyója átütötte a falat, és a videojáték állította meg, mielőtt bármi vagy bárki másban kárt okozhatott volna. RabbitMix értesítette a rendőröket, akik a helyszínelést követően bizonyítékként magukkal vitték a lövedéket – hogy pontosan mi történt a fal túloldalán, arról nincs konkrét információ.

A történet pozitív része (azon túl, hogy senkinek nem esett baja), hogy a történet eljutott a The Elder Scrolls Anthology-t kiadó Bethesda Softworkshöz is, akik felajánlották a szerencsés Reddit-felhasználónak, hogy küldenek egy új példányt a feltehetőleg életmentő videojáték-összeállításból.