High-tech utópiát építenének a mexikói határon

Ha már szükség van az amerikai-mexikói határmenti falra, abból modern közösséget kovácsolna egy tervezőkből álló csoport. Hipervasúthoz épült állomást, és napkollektorokat képzelnek el a két ország határvonalán, ami független területként működhetne.

A Trump-adminisztráció már vizsgálja a mexikói-amerikai határmenti fal megvalósítására irányuló dizájnterveket, melyek közt egy különösen érdekes kezdeményezés is akad. A MADE Collective nevű, mexikói és amerikai mérnököket, építészeket magába foglaló csoport utópisztikus ötlettel áll elő: az Elon Musk elképzelése alapján gründolt Hyperloop nevű vákuumvasút hálózatát építenék meg egybillió dollárból, az azt körülvevő állomás pedig egy valódi kis államként működne.

A terv szerint a vasúthálózattal átszelt határ egy megosztott, független terület lehetne, amit Otra Nation névre keresztelnének. Az egész állomást 1250 mérföld (kb. 2000 kilométer) hosszúra tervezték. Területén több olyan naperőművet is építenének, ami képes lenne kitermelni a fenntartáshoz és üzemeltetéshez szükséges energiát.

A tervezők elmondása szerint mexikói és amerikai szakemberek egyenlő arányban vennék ki részüket az építésből, és mindkét állam polgárai előtt nyitott terület lenne. A beléptetést egy egyedi, biometrikus azonosításon alapuló rendszerrel oldanák meg.

A MADE Collective-en kívül mások is nyújtottak be olyan újító ötleteket, amik kreatívabb és humánusabb módon közelítenék meg a falat. Vannak, akik napelemekkel borítanák be, vagy parkokat építenének végig a határ hosszán.

Az Egyesült Államok Vám- és Határőrsége június tizedikén közli, hogy mely 10 cég segíthet a fal prototípusainak megtervezésében.