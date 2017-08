VV Mici újra összejött VV Krisztiánnal, pedig korábban megütötte őt

A Való Világ nyolcadik szériája is kitermelt egy szerelmespárt, ám ahogyan az lenni szokott, egy idő után szakításra került a sor. A villában folyton szexelő VV Mici és VV Krisztián viszonylag sokáig húzták egymás mellett a valóságshow után, más RTL-es műsorokban is feltűntek, ső az esküvőt is fontolgatták, de végül egy hónappal ezelőtt elváltak útjaik.

A szakítás elég viharos volt. Krisztián azt állította, hogy a korábban szexuális szolgáltatásaiból élő Mici megcsalta őt, mire a lány azzal vágott vissza, hogy már akkor a rendőrséghez kellett volna fordulnia, amikor Krisztián először megütötte.

Most úgy tűnik, hogy Mici már el is felejtette a durva vádakat vagy egyszerűen csak elvakítja a szerelem, de kibékült Krisztiánnal, amit az Instagramon jelentett be.

Az Erzsébet kilátónál jártunk, volt miről beszélgetnünk, jól éreztük magunkat hosszú idők után. Aki nem örül a mi örömünknek, magában tarhatja

– írta a szőke reality szereplő.

Az Erzsébet kilátónál jártunk 😁volt miről beszélgetnünk, jól éreztük magunkat hosszú idők után 💋 aki nem örül a mi örömünknek, magában tarhatja✌🏽 puszi ❤️😁 Noémi Dudás 🐰❤️👹 VV8 🎥😈 (@micikee) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 8., 11:53 PDT



Nyitókép: Instagram