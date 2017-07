Kamuti Jenő nem találkozott veszedelmes migránsokkal Lipcsében

A város főpolgármesteri hivatala és rendőrsége is cáfolta a csecsemőrablásról is beszámoló Boczkó Gábor szavait.

A Magyar Vívó Szövetség megbízott főtitkára, Boczkó Gábor – világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüst-és bronzérmes korábbi párbajtőrvívó – kedden arról beszélt telefonon az M1-nek, borzasztó volt a biztonsági helyzet Lipcsében a július 19-26. között lezajlott vívó vb-n. Emiatt csak csoportosan mertek járni a szász városban, nem tudtak a versenyekre se koncentrálni.

Boczkó szerint a város főterén volt a szállásuk (bár a hoteleket végignézve inkább a pályaudvar előtti Willy-Brandt-Platzon lehetett), előtte pedig a – valószínűleg – migránsok folyton hangoskodtak, rendet bontottak, bár azt nem tudta, ezek az emberek honnan származhatnak. Olyat is látott, hogy valaki egy bozótvágóval hadonászott, de a mélypont szerinte az volt,

amikor egy színes bőrű ember el akart rabolni egy fehér hölgytől egy két-három hónapos csecsemőt.

A Híradó.hu-n visszanézhető riportban azt is említette a főtitkár, hogy óránként jött a rendőr vagy a mentő. A bozótvágós esetkor érkezett vissza a csapat a szállásra, szerinte az egész megrázó volt, „mert azért Budapesten nem látni ilyeneket napi szinten.”

Lapunk is megkereste Boczkó Gábort, aki nem kívánt nyilatkozni, mint mondta, most már csak a sporttal szeretne törődni.

A Magyar Vívó Szövetség honlapján amúgy július 23-án jelent meg egy összefoglaló, aminek a végén szót ejtenek a biztonsági helyzetről (szóval az MTVA napokkal később kapcsolt csak, hogy lehetne migránsozni). Boczkó itt részletesen is beszámolt a gyerekrablási kísérletről, a következőképp:

A hotelból az utcára kilépve arra lettem figyelmes, hogy a közvetlen közelünkben egy idősebb hölgy hangosan sikoltozni és kiabálni kezd. Mint kiderült, egy ott csellengő férfi kikapta a gyerekkocsijából az unokáját, és nem volt hajlandó visszaadni neki. Rövid időn belül rengeteg rendőr került elő, de ők is hiába kérték a férfit, hogy adja vissza a kisgyereket, ő ezt nem tette meg. Végül komolyabb dulakodás kezdődött, három rendőr teperte le az embert, és szerezte vissza a kisfiút.

Azt hozzátette a cikk szerzője, a csapat szállása valóban a pályaudvar előtti téren volt, „elegáns környéken”. Aztán már azt írja, itt esténként „a hajléktalanok, hontalan bevándorlók, migránsok gyülekeznek, és éjszakánként rendszeresek az atrocitások, igen komoly a rendőri jelenlét.”

Kamuti nem látott ilyet

Megkérdeztük Kamuti Jenőt, a Magyar Vívó Szövetség általános alelnökét is Boczkó Gábor élményeiről. Kamuti most is Lipcsében van, és azt mondta, semmi olyasmit nem tapasztal, amiről a megbízott főtitkár beszél. A városban nyugalom van, a világbajnokság abszolút biztonságos és semmilyen rendkívüli eseményt nem tapasztalt.

Azt hozzátette, hogy Boczkót soha nem kapta rajta még lódításon, de nem látta a nyilatkozatát. Szerinte lehet persze, hogy valami történt, de „a világon mindenhol történhet valami probléma”. Mindenesetre még egyszer hozzátette, hogy most minden rendben van Lipcsében és ő nem találkozott migránsokhoz köthető rendbontásokkal.

Lipcse fölháborodott

Megkerestük a vívó vb szervezőit, de a sajtós e-mail címre írt kérdéseinkre még nem válaszoltak. Az Azonnali.hu írt a polgármesteri hivatalnak és a rendőrségnek is. Matthias Hasberg, a város főpolgármesteri irodájának sajtószóvivője a következőket mondta a lapnak:

Lipcse biztonságos város, ahol az emberek éjjel-nappal szabadon közlekedhetnek. Semmi nem indokolja, hogy valaki csak nappal és csak csoportosan járjon a városban, és ez külföldi sportolókra is épp úgy érvényes.

Hasberg arról is beszélt, természetes, hogy zaj és élet van a nyüzsgő belvárosban, ők pedig nem tartják számon az ott lévő emberek származását. Így azt sem tudják, voltak-e ott migránscsoportok akkoriban. A bozótvágós és csecsemőrablós esetet kitalációnak minősítette. Az Azonnali értesülései szerint a magyar csapat szállása, a Seaside Park Hotel, valóban a pályaudvar terén volt.

A rendőrség se tudott semmit a bozótvágós incidensről.

Uwe Voigt szóvivő szerint ráadásul megerősített rendőri jelenlét volt a városban, valamint kilenc másik ország vívóit is itt szállásolták el, tőlük pedig nem érkezett panasz. A csecsemőrablásos esetet se látták olyan súlyosnak: egy észak-afrikai pár veszett össze, a rendőrök tisztázták a helyzetet, „bűncselekmény gyanúja nem merült fel”. Ezt a narratívát erősíti egy kölni újságíró is, aki még békésen sörözni is látta a hotel előtt a magyarokat.

Másra is panaszkodtak a magyarok

A Magyar Nemzet is idézte a vívószövetség oldalát, amikor azt írta, elegük lett pár dologból a vívóinknak. Panasz volt, hogy ellenben – a budapesti vizes vb-vel nem – indítottak külön buszjáratokat a hotelekből, a tömegközlekedéssel kellett megoldani az eljutást mindenkinek. Sétástul-villamosostul 17 perc volt a magyar küldöttség menetideje így egy irányba, de ahogy írják, hatalmas vívózsákkal a 30 fokban ez nem kellemes, bár felfogható környezetbarát intézkedésként. Bérletet legalább nem kellett venni, az akkreditációt is elfogadták.

Hiányolták még a vívócsarnokban a légkondicionálást, ami 30 fokban, vívóruhában 10 órán keresztül nagyon jó lenne. Hiányoztak a biztonságiak is, akik kicsit rendezték volna a pástok környékén a terepet, ki merre mehet, hogy ne zavarják egymást a küldöttségek, csapatok. No de mindez eltörpül a kolbászbotrány mellett. Idézzük a cikket:

A versenyt körülvevő vendéglátó-intézményekben szinte kizárólag a jófajta német kolbászok, virslik, esetleg hamburgerek kaphatók. Finom is a Bratwurst jófajta mustárral, ropogós pereccel. Csak éppen a világbajnokságon részt vevő sportolók verseny előtt és közben nem feltétlenül erre vágynak.

És akkor arról nem is beszéltünk, hogy a sajtóközpont wifije gyenge, a sajtótájékoztatón pedig nem működött a mikrofon. Mindenesetre a vívó világszövetség kivizsgál majd mindent.

Aranyos-ezüstös kardozók Tehát miközben mindenki a Duna Arénát és a Hajós Alfréd Uszodát lesi a vizes vb-n, Lipcsében is történt pár zajos magyar sportsiker. A legnagyobb talán Szatmári Andrásé, aki 27 év után egyéniben, kardban aranyérmet nyert, legyőzve a dél-koreai Go Bon Gilt. Szatmári, na meg az olimpiai bajnok Szilágyi Áron, valamint Gémesi Csanád és Decsi Tamás is szenzációs volt, őket csak a döntőben tudták megverni a – kik mások – dél-koreaiak, így ezüst lett a vége. Rédli Andrást kell még megemlíteni, ő a párbajtőzörök között szerzett bronzérmet.