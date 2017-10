Nikolics: Nem Storck miatt nem jöttem eddig

Nikolics Nemanja visszatér a magyar labdarúgó-válogatottba az év utolsó két mérkőzésére. Mint ismert, a játékos maga kérte meg Bernd Storckot, hogy távol maradhasson, ugyanis gólkirályi címet akart nyerni Amerikában – ez sikerült is neki, 24 találattal végzett az első helyen.

Storck idő közben távozott, Szélesi Zoltán pedig megkereste Nikolicsot, a támadó jelezte: jön, ha nem lesznek klubkötelezettségei. Mivel a Chicago Fire kikapott az MLS rájátszásának legelső meccsén, így véget is ért számukra a szezon, azaz Nikolics jön majd.

A többi közt erről is nyilatkozott a rangado.hu-nak, ahol nekiszegezték azt a kérdést, hogy akkor is jött volna, ha az őt egyébként jegelő Storck marad a kapitány. A játékos így válaszolt:

Nem Storck miatt nem jöttem eddig, és a válogatottban nem Storck, és nem is Nikolics a legfontosabb kérdés, hanem, hogy a csapat jól szerepeljen, és mindenki odategye magát. Én korábban őszintén elmondtam Storcknak mindent, hogy miért döntöttem úgy, hogy kihagyom az utolsó meccseket. Ő ezt elfogadta és megértette. Amiért Amerikában maradtam, azt meg is csináltam. A futballban nincs olyan, hogy „ha”, nem is érdemes azon morfondírozni, mi lett volna, ha Storck marad, most Szélesi Zoli a kapitány, ő hívott és biztosított arról, hogy számít rám, és számol velem a pályán. Remélem, hogy megkapom a lehetőséget, és gólokkal zárom ezt a sikeres évet a pályafutásomban.