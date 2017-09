Ki ez a srác, aki megmentette a Real Madridot?

Két öngól is segítette a Barca győzelmét

Öt kulcsjátékos nélkül utazott a címvédő szombaton a Deportivo Alavéshez, pár nappal azután, hogy otthon kikaptak a Betistől. Győzelmi kényszerben volt Zinedine Zidane csapata és végül, ha nem is lehengerlő játékkal, de 2-1-re nyert a Real Madrid.

A meccs hőse a duplázó Dani Ceballos volt.

A 21 éves középpályás számára óriási lehetőség volt ez a mérkőzés. Eddig csak epizódszerepek jutottak neki a szezonban, ezelőtt a mérkőzés előtt a bajnokságban konkrétan négy perc volt csak a lábában, most meg a kezdőben találta magát. Mivel Mateo Kovacic és Toni Kroos is hiányzott a középpályáról, Luka Modric pedig pihenőt kapott, így jött el a nyáron a Betistől 18 millió euróért leigazolt Ceballos ideje, aki élt is a bizonyítási lehetőséggel, messze a mezőny legjobb teljesítményét nyújtotta.

A Marca is külön cikkben foglalkozik a 2015-ben a spanyol válogatottal U21-es Európa-bajnoki címet nyerő és a torna legjobbjának választott Ceballosszal, akit egyenes a következő Luka Modricnak tituláltak. Persze még a horvát játékos lesz stabil kezdő a Realban, de Ceballos tökéletes utód lehet, Modric azért már 32 éves.

Nagyszerűen játszott, büszke vagyok rá, és nem csak a két gólja miatt, azon túl is rengeteget dolgozott. Ő az a játékos, aki mindig tanulni akar és élni tud a kínálkozó lehetőségekkel. Most például megnyerte nekünk a mérkőzést

– mondta Zidane a találkozó után.

Ceballos jelezte, készen áll arra, hogy a francia edző bármikor bedobja. Persze most egy jó meccstől nem lesz bérelt helye a csapatban, azért középpályán rendesen el vannak eresztve a madridiak, mindenesetre Marco Asensio és Borja Mayoral után újabb spanyol tehetség hívta fel magára a figyelmet a Realnál.

