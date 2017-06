A kínai U20-as válogatott könnyen Németország regionális bajnokságában köthet ki

Mindössze 19 csapat nevezett Németországban a negyedosztály dél-nyugati csoportjába, így a Német Labdarúgó-szövetségnek (DFB) szüksége volt egy huszadik csapatra. A megoldás megdöbbentő: meghívták a kínai U20-as válogatottat, hogy legyenek ők a hiányzó csapat.

Kína szeretne futball nagyhatalommá válni 2050-re és világbajnoki címekért küzdeni, ehhez pedig minden eszközt bevetne. Innen jött a szövetség ötlete, amelyre Felix Wiedmann, a bajnokság igazgatója szerint mind a 19 csapat rábólintott. Na, nem szívjóságból, 15.000 eurót kap minden csapat a kínaiak elleni két mérkőzésért cserébe.

Pozitívan látják a javaslatot a klubok, megnézzük, hogy működik-e az ötletünk a gyakorlatban. Hamarosan találkozunk a csapatok edzőivel is, úgyhogy hamar döntésre fogunk jutni – már csak azért is, mert el kell készítenünk a sorsolást is