Kihirdették a Bajnokok Ligája álomcsapatát

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hétfőn hivatalos honlapján tette közzé a Bajnokok Ligája-szezon álomcsapatát. 18 játékost nevezett meg a szervezet, a döntőben a Juventust 4-1-re legyőző Real Madridból majdnem a telkes kezdő, összesen nyolc játékos került be. A Barcelonából csak egy, Lionel Messi.

Introducing the official #UCL squad of the season, as chosen by the UEFA Technical Observers ➡️ https://t.co/P9MngUtfab 👏👏👏 pic.twitter.com/p4fMNJECN9

— Champions League (@ChampionsLeague) 2017. június 5.