Cristiano Ronaldo hihetetlen rekordokat halmozott föl a BL-döntő megnyerésekor

Szombaton Cristiano Ronaldo vezérletével történelmet írt a Real Madrid együttese, ugyanis 4-1-re legyőzte a Juventus csapatát a finálévan, ezzel megvédte Bajnokok Ligája-címét. Sikerével 12. alkalommal hódította el a rangos trófeát, Ronaldo pedig negyedszer emelhette magasba Európa legnagyobb presztízsű serlegét.

Négy BL-cím is megsüvegelendő teljesítmény, ám a portugál klasszis ezen kívül is elképesztő rekordokat tudhat magáénak. Ronaldo például az első játékos, aki három fináléban is eredményes tudott lenni és sorozatban ötödik alkalommal lett gólkirály. Itt még nincs vége a rekordoknak, Ronaldo szerezte a legtöbb gólt egy BL-idényben, a 2013-14-es kiírásban 17-szer volt eredményes. Az idei szezonban csak az egyenes kieséses szakaszban 10-ig jutott. Nem csoda, hogy a BL történetének legeredményesebb góllövője a portugál, összesen 105-ször szomorította az ellenfeleket.

Cristiano Ronaldo In The CL QF 1st Leg:⚽️⚽️

QF 2nd Leg: ⚽️⚽️⚽️

SF 1st Leg: ⚽️⚽️⚽️

SF 2nd Leg: ❌

Final: ⚽️⚽️ Incredible pic.twitter.com/R7DqYTq9nl — EPL Stat Man (@EPLStatman) 2017. június 3.

Nemzetközi karrierje is emlékezetes marad, első játékosként volt eredményes négy Európa-bajnokságon, Michel Platinivel együtt a legtöbb gólt szerezte Eb-ken (kilencet), sőt a legtöbb mérkőzés is az ő nevéhez fűződik az Eb-k történetében, 21-nél jár a Real támadója.

Talán mondanunk sem kell, hogy a válogatottban is Ronaldo tartja a rekordot (71 gólt szerzett) és emellett ő büszkélkedhet a legtöbb válogatottsággal, 138-szor képviselhette hazáját a madridiak hetese.

A szombati BL-döntőben pedig összesen 600. gólját szerezte karrierje során a nemzeti csapatban és klubjaiban szerzett találatokat is összesítve.

Cristiano Ronaldo rekordjai: 3 – első játékosként volt eredményes három BL-döntőben

4 – első játékosként volt eredményes négy Európa-bajnokságon

4 – négy BL-serleget nyert

5 – sorozatban ötször lett a BL gólkirálya

9 – Michel Platinivel együtt a legtöbb gólt szerezte Eb-ken

17 – a legtöbb gól egy BL-szezonban (2013/2014)

21 – a legtöbb mérkőzés Eb-ken

71 – a legtöbb gól a portugál válogatottban

105 – a legtöbb gól a BL-ben

138 – a legtöbb válogatottság Portugáliában

600 – ennyi gólt szerzett a nemzeti csapatban és klubjaiban