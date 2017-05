Tottit búcsúztatták az ősi rivális drukkerei

Francesco Totti szögre akasztja a focicipőt az idény végén, azonban ez nem csak az AS Roma szurkolóinak fontos hír. Az 59-szeres válogatott csatártól az ősi rivális Lazio is elbúcsúzott!

Az olasz bajnokság 37. fordulójában szerepelt utoljára hazai pályán a római csapat és szurkolói úgy érezték, nekik is illendő volna a főváros vörös felén legendává váló olasz támadót elbúcsúztatni.

– állt a kiírás a Lazio-szurkolók molinóján.

Lazio fans pay tribute to @Totti during their last home game of the season.

“Your enemies for life, salute you Francesco.” pic.twitter.com/2l5FwWZ3I4

— Mundial Magazine (@MundialMag) 2017. május 22.