Kiütéssel nyert a Szeged a Bajnokok Ligájában

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjának 3. fordulójában a MOL-Pick Szeged csapata hazai pályán fogadta a svéd Kristianstadot fogadta. A találkozót megelőzően a két együttest mindössze egy pont választottal el egymástól.

Bár az első gól a vendégeké volt, a Szeged egyenlített, majd szép lassan rázta le magáról ellenfelét. A 12. percben, Balogh találata után már 10-3-ra vezetett a magyar csapat, amely aztán egy félidő után 20-11-re állt.

Innentől kezdve nem is nagyon volt megállás, a legszorosabb akkor volt a mérkőzés, amikor feljött öt gólra a Kristianstad (28-23). A hajrát is megnyomta a Szeged, amely végül kiütéses győzelmet aratott. Bodó Richárd volt a szegediek legeredményesebb játékosa, ő hét gólt szerzett (ez egyéni csúcs neki a BL-ben), Bánhidi Bence öttel szállt be a közösbe.

A Szeged jövő szombaton hazai pályán a címvédő macedón Vardar Szkopje ellen folytatja BL-szereplését.

Eredmény – férfi kézilabda-BL, A csoport, 3. forduló MOL-Pick Szeged – Kristianstad (svéd) 36-27 (20-11) a Szeged gólszerzői: Bodó 7, Bánhidi 5, Sigurmannsson 4, Skube, Källman, Gaber 3-3, Zsitnyikov, Sostaric, Balogh Zs., Gorbok 2-2, Thiagus Petrus, Buntic, Fekete B. 1-1