Hűtlen kezeléssel vádolják Bienerth Gusztávot

Bienerth Gusztáv, az úszószövetség elnöke a 24.hu-nak pénteken adott exkluzív interjújában kifejtette, a múlt, egészen pontosan Gyárfás Tamás ex elnök árnyékával küzd. Viszont mivel július 27-én végre végleg lezárult az a Deloitte pénzügyi átvilágítás, amit hivatalba lépése után megrendelt, immár tisztán lát. Súlyos visszaélésekre bukkant, van olyan tényállás, ami felveti a csalás, a hűtlen kezelés, illetve a felelőtlen gazdálkodás fogalmát. Korábban az elnök már egyszer meglebegtette, hogy feljelentést tesz hűtlen kezelés miatt.

Emellett az elnök úgy érzi, hazai és nemzetközi támadásoknak van kitéve, de ezt a munkaköri leírása szerint állnia kell.

Ehhez képest a Bors azt írja, nem az elnök tesz feljelentést, hanem hűtlen kezelés gyanújával épp Bienerth Gusztávot jelentették fel. A sportvezetőt azzal vádolja Tóth István, a Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre elnöke, hogy a szövetség pénzét saját önös érde­kei­re használja fel.

Az elnök úr törvénytelenül vett fel embereket, elnökségi határozat nélkül használja a MÚSZ bankkártyáját a rajta lévő teljes vagyonnal. Budapesti lakos létére a hazai vb idején a Four Season Szállóban három hétre szobát foglaltatott magának. Ezt még tovább tetézte, hogy a vb teljes időtartamára a margitszigeti Thermál Szállóban is fenntartott magának egy lakosztályt. Külföldi utazásait is a MÚSZ pénzén finanszírozza