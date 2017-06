Kavarás miatt robbant a Cristiano Ronaldo-bomba

Annyira elképesztő hír jelent meg a Real Madrid háza táján, hogy kitalálni sem lehetett volna meredekebbet, így akár lehet is benne igazság: Cristiano Ronaldo eligazolna. A háttérben feltűnik az ügynökének sziluettje, ő lehet a kulcs.

A csatár novemberben írta alá új szerződését, aminek értelmében heti 400 ezer eurót – mai árfolyamon 124 millió forintot – keres, egyéb bevételeivel együtt pedig ő a legjobban fizetett sportoló, évi 82,5 millió euróval.

Duzzogó sztár

Az adóügyei miatt azonban reális forgatókönyvnek tűnik, hogy elege lett a Realból. Leo Messinek is volt hasonló ügye, ő 4,1 millió euró miatt 21 hónapot kapott, de a spanyol jogrendszer alapján a két évnél rövidebb büntetéseket felfüggesztik, ha az illető először kerül szembe a törvénnyel. Ezek után kérdés, mi várhat CR7-re, aki 2011 és 2015 között 14,7 millió adót felejtett el befizetni.

A focista persze tagad, és ami igazán zavarja, hogy klubja nem állt egyből mellé az ügyben. Már a szezon végén, a Málaga elleni győzelemkor, amikor biztossá vált, hogy ők nyerik a bajnokságot, felháborodottan nyilatkozott: „Úgy beszélnek róla, mintha bűnöző lennék, pedig semmit sem tudnak az egészről.” De a klub akkor még nem állt ki mellette, hosszú hetekig.

Elhagyom Madridot, nincs visszaút.

Ezzel az állítólagos Ronaldo-idézettel jelent meg a Real Madrid szócsöveként ismert Marca néhány nappal ezelőtt. (Előtte a portugál A Bola robbantotta a hírt, a Marca csak utána ment a sztorinak.) Ha a katalán Mundo Deportivo írta volna, a legtöbben csak legyintenének, a Barca és a Real közti ellentét miatt egyértelmű lenne, hogy csak zavarórepülést végeznek a barcelonai újságírók, úgyis minden átigazolási időszak slágertémája Messi vagy Ronaldo eligazolása.

De a Marca más. Az újság aligha okozna szándékosan kárt a csapatnak, a lap jól értesült és a szó nem magyaridőkös értelmében, de szervilis. Így a hír, hogy Ronaldónak tényleg elege van, részigazságokat minimum tartalmaz.

Mindenki hallgat

A Real korábbi elnöke, Ramón Calderón szerint lehet, hogy a sztárfocista csak hirtelen felindulásából mondta azt, amit, és majd lenyugszik, de sajtóhírek szerint szavait a portugál válogatott tagjainak is megerősítette a Konföderációs Kupán.

Az oroszországi tornán szereplő játékosokat szinte csak Ronaldo eligazolásáról kérdezik, de a válogatott társak kerülik a témát. Andre Silva azt mondta, nem válaszolhat, Ronaldo kérte arra, hogy hallgasson.

Ronaldo is hallgat, a Mexikó elleni meccs után szó nélkül távozott a stadionból, az átigazolási bomba robbanása óta egyszer posztolt a témában az Instagramjára. „Néha a legjobb válasz az, ha hallgatsz” – írta. A képen pedig épp csitít.

Szekérnyi pénz

A Manchester Unitednek 2009-ben 93 milliót fizettek Ronaldónak, ezzel akkor minden idők legdrágább igazolása volt, most Florentino Pérez elnök szerint csak akkor vihetik a portugál támadót, ha kifizetik a játékos szerződésében lévő kivásárlási árat. Ez 880 millió euró.

Forintban szinte felfoghatatlan az összeg, 308 milliárd forint. Ebből kijönne kettő új Puskás Stadion (egy darab most 180 milliárdnál jár) és még maradna is pénz, de vizes vb-ből is legalább ugyanennyi, most 143 milliárdért rendezünk egyet.

„Cristiano jó ember, mégis úgy beszélnek róla, mintha bűnöző lenne. A Konföderációs Kupa után beszélek vele. Nem hinném, hogy csalódott volna bennünk, szerintem inkább a kialakult helyzet zavarja” – tette hozzá a most újraválasztott klubelnök.

A Marcának már részletesebben beszélt a Ronaldo-esetről Pérez, aki mindig jó véleménnyel volt a focistájáról és abban is biztos, hogy mindent meg lehet oldani úgy, ha beszélnek róla. Majd hozzátette, hivatalosan még senki nem jelentkezett a klubnál, hogy vinné a focistát. „Mindenkitől türelmet és megértést kérek” – zárta le az elnök. Állítólag már Zidane és Ramos is hívta Ronaldót, győzködte, hogy maradjon.

Lejtőn

Cristiano Ronaldo BL-t és bajnokságot nyert a Real Madriddal az idén, minden bizonnyal övé lesz az Aranylabda is, az ötödik, ezzel pedig behozza Messit. Az előző évtized kettejükről szól a labdarúgásban, de ha őszinték vagyunk, mindkettejük karrierje lefelé ível már. Sztratoszférai magasságokból indultak, a csúcson egyedül képesek voltak nemcsak meccseket, de szezonokat is eldönteni. Aztán Zidane rájött (CR7 pedig elfogadta, Messivel ellentétben, aki még a spanyol kupa első fordulójának visszavágóján is pályán akar lenni), hogy a harmincon túl ez a Ronaldo már nem az a Ronaldo, aki Terminátorként zakatolt fel s alá a pályán, elkezdte pihentetni őt.

A 2015/2016-os szezonban 36 meccsen 35 gólt rúgott a La Ligában, egy évre rá ez a szám 29 meccsre és 25 gólra csökkent. Ebben az idényben a bajnoki percek 74 százalékát töltötte a pályán, előtte 93 százalék volt ez az adat. Még árulkodóbb statisztika karrierjéről, hogy idén 0,86 gólt lőtt meccsenként, ami madridi pályafutásának legrosszabb mutatója.

De ha valaki leigazolja őt, biztos nem a padoztatná, minden lehetséges másodpercben a gyepen mutogatná őt, hogy a lehető leghamarabb visszahozza a vételárát. Nagy kérdés, hogy 32 évesen mennyit bír még.

A háttérember mozgat

Jorge Mendes a labdarúgás Keresztapja, a legtöbb nagy futballistának ő az ügynöke. És könnyen elképzelhető, hogy az ő elterelő akciója a nyár sztorija, Ronaldo eligazolása. Az adócsalási üggyel nem tud mit kezdeni, ott már a bíróságnak kell eldöntenie, mennyire sáros Ronaldo (ezzel együtt pedig az ügyeit intéző Mendes is), de a figyelmet el tudja terelni a focista pénzügyeiről.

Neki személy szerint sokkal jobb, ha nem a börtönbüntetés mértékéről, hanem arról beszélnek, Ronaldo marad-e Madridban vagy megy Párizsba.

Nem Ronaldo az első Mendes-fiú, aki adócsalási botrányba keveredett, korábban Radamel Falcaót is megvádolták, ő ki is rúgta az ügynököt. Hasonlótól félhet most Ronaldóval kapcsolatban, ezért próbál terelni. A BBC kedden már arról írt, a madridi focista után az egykor a Realt edző José Mourinho is érintett az adócsalási ügyben, 3,3 millió eurót nem fizetett be. Ő szintén Mendes ügyfele.

Ha mégis megy

Kína mert nagyot álmodni és az ország első embere, Hszi Csin-ping olyan válogatott akar, amelyik képes meglepetéseket okozni. Brutális pénzszórásba kezdtek, a 2016-os téli igazolási időszakban a Super League költött legtöbbet játékosokra, 267 millió eurót, miközben a második angol liga csak 247-et.

A világ egyik legpotensebb gazdasági nagyhatalmában van az a pénz (Carlos Tévez például heti 880 millió forintot keres), ráadásul a helyi cégek, ha támogatják a focit, gazdasági előnyökhöz juthatnak. Mégsem biztos, hogy Ronaldo szívesen menne Kínába, elsősorban a földrajzi távolság, a kulturális szakadék, a Bajnokok Ligája és a presztízs hiánya miatt.

Amennyiben nem Kína, akkor Európán belül a francia PSG és az angol Manchester United jöhet szóba, mindkét klub rendelkezik kellő anyagi erőforrással, pláne a párizsi. A Forbes korábbi gyűjtése alapján a PSG tulajdonosa, Nasser Al-Khelaifi és a komplett katari vezetés óriási pénzeket öl az európai labdarúgásba, megvette többek között Angel Di Maríát (44 millió font), David Luizt (50 millió font), Edison Cavanit (55 millió font), Javier Pastorét, Thiago Silvát, Zlatan Ibrahimovicot, Ezequiel Lavezzit – és a PSG-ben vezetett le David Beckham is.

Katarban is hatalmas összeg áll rendelkezésre, 2022-ben vb-t rendeznek, nyakló nélkül költik a pénzt, a PSG mögött álló holding, a 2005-ben alapított Qatar Investment Authority pedig a legóvatosabb becslések szerint 100 milliárd fontot ér.

A MU tulaja a Glazer família, a klub az első focicsapat volt 2013 januárjában, amelyiknek az értéke átlépte a hárommilliárd dollárt, sőt, a tulajdonosok között megbújik Soros György is, 2012 augusztusában 7,85 százalékos részesedést vásárolt a Soros Fund Management cégén keresztül.

Az angolok a kapusukat, David de Geát is adnák a portugálért, akitől korábban semmi pénzért nem váltak volna meg. A MU mellett szól az edző Mourinho – aki szintén portugál, edzette Ronaldót Madridban –, valamint a focista manchesteri múltja, ott lett ismert labdarúgó.

Ha valaki adna érte 200 millió eurót, azt minden bizonnyal megfontolná a Real, 32 éves sztárjukért óriási pénz lenne ez, vissza nem térő alkalom, hogy euróra váltsák őt.

Ronaldónak július 31-én kell megjelennie először a bíróságon.

Kiemelt kép: Raddad Jebarah / NurPhoto / Getty Images Hungary

(A Marca, a Mundo Deportivo, a Sport, az ABC, az AS és az Independent vonatkozó cikkei alapján.)