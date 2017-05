Alonso kiesett, hatalmas balesetek az Indy 500-on

Vasárnap rendezték az IndyCar sorozat legendás indianapolisi versenyét, az Indy 500-at, amelyen idén négy újonc vett részt, az egyikük pedig a kétszeres Forma-1-es világbajnok Fernando Alonso. Ő volt egyébként a leggyorsabb újonc.

A futam első felében volt egy horrorbaleset, a pole-ból induló Scott Dixon hajtott bele Jay Howard autójába, majd szó szerint kirepült a pályáról, neki a kerítésnek. Kisebbfajta csoda, hogy egyikük sem sérült meg.

Ami Alonsót illeti, nem volt megilletődve, sőt, voltak olyan szakaszai a versenynek, amikor ő vezetett, összesen 27 körön át. A Honda-motor azonban itt is megtréfálta, 21 körrel a leintés előtt megadta magát. Nagy taps mellett fejezte be a futamot a spanyol.

REPLAY: @alo_oficial has smoke coming from the 29 car #Indy500 #INDYCAR https://t.co/1I2Xejdij6 pic.twitter.com/mIuA4rMG38

