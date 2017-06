Hódítanak a stílusos nappalik! Mutatjuk a 9 legkedveltebb irányzatot

A nappali otthonunk azon része, ahol a szabadidőnket töltjük, ahova a vendégeket várjuk, ahol együtt töltjük az időt a családunkkal. Ezért is nagyon fontos, hogy úgy tervezzük alakítsuk ki, hogy jól érezzük magunkat benne.

A több szerepben is tündöklőnappali berendezésekor először a fókuszpontot kell megtalálni: mi a helyiségnek az a része, ami az első pillanatban vonzza a belépő tekintetét. Miután ma már egyre több nappaliban kap helyet a kandalló, így ebben az esetben ez is lehet a szoba fókusza és egyben leghangsúlyosabb eleme, amely meghatározza a többi bútor helyét. Bármennyi arca lehet a nappali szobának, a leghangsúlyosabb berendezési darabja az ülőgarnitúra: ez determinálja a helyiség stílusát. Központi részét általában a kanapé –dohányzóasztal- fotel hármasa alkotja.

A modern nappali kategórián belül is több stílusirányzat van. Ezek közül mutatjuk a legfelkapottabbakat, a leginkább szerethetőket.

1. A kopott is lehet sikkes (Shabby Chic)

A kopott bútorok, dekorációk trendje valójában ellenkultúrális mozgalomként indult útjára amikor minőségi lakberendezési tárgyak árai az egekbe szöktek. Így a bohémek és a kézművesek elkezdték újrahasznosítani a bútorokat és textíliákat, hogy stílusos tereket hozzanak létre. A színpalettájuk elsősorban olyan semleges színeket tartalmaz, mint a bézs, a kopott égszínkék és a fehér. Ezzel a stílussal kényelmes, puha és hívogató enteriőröket lehet kreálni nőies dekorációval és lágy vonalakkal. Az anyagok főként vászon és pamut, francia vidék ihlette virágos mintákkal.

2. Modern art deco

Az Art Deco Franciaországból indult és az 1920-as , 1930-as években vált népszerűvé. Főbb ismérvei között vannak a különlegesen merész vonalak, geometrikus és cikk-cakk formák, és az erős, tiszta színvilág. Anyaghasználatot illetően a króm, a fényesre csiszolt bakelit, az üveg és a kő a stílus meghatározói. Ha ez áll hozzánk közel akkor válasszunk finom, elegáns, selyem és bársony lakástextileket. Motívumaik között szerepeltek a napfelkelte, a virág és a kagyló ábrázolás, de az idő múlásával ezeket felváltották a szögek és görbék. A stílus, a luxus és az elegancia egyik kifejezője, remek kiegészítője a mai modern bútoroknak.

3. Loft ( indusztriál)

Hatalmas, osztatlan tereik és óriási ablakfelületeik révén tágasak és fényesek, a tökéletes otthon megtestesítőik. A 60- 70 es években olcsón hozzá lehetett jutni egy ilyen lakáshoz, akkoriban ez volt a népszerűségük fő oka. Azóta a loft stílus meghódította a világot és már-már álom kategóriába tartozó áron lehet hozzájutni egy ilyen ingatlanhoz.

A betonoszlopok és a szabadon futó csőrendszerek szinte kötelező elemek a loftokban. A beton egyébként is főszerepet kap, de találkozunk még rozsdamentes acélból készült kiegészítőkkel, míg a fa , kő és az üveg ugyancsak alapanyagnak számítanak. Az ütött- kopott padló és a téglafal , mondhatni, hogy az alapfelszereltséghez tartozik, mint például a beépített tárolók, a túlméretezett bútorok , a többszemélyes kanapék és a hatalmas étkezőasztalok is. Az egyszerű vonalvezetés és az ipari stílus számít örökzöldnek, bár a modern stílus is tökéletes választás, ha loftunk van. A klasszikus design és antik bútorok is gyakran előfordulnak ezekben a terekben.

4. Skandináv nappali

A skandináv nappalik védjegye az egyszerűség, praktikusság és a szépség. Ennek köszönhetően tiszta, kifogástalan és letisztult. A bútorokat általában a meleg funkcionalitás és a tiszta vonalak jellemzik, amik a mesteri munka eredményeképpen eleganciát sugároznak.

Fát mindenhova! Minden igazi skandináv otthonban világos, fából készült padló van minden szobában, kivéve a fürdőszobát. Sok esetben a falakon és a mennyezeten is van. A fehér falak, a hűvös szürke és a kék textíliák is általában az enteriőr skandináv mivoltjára utal. Ha a színes textíliák kedvelői vagyunk válasszunk Marimekko-t a 60-as évekből vagy Josef Frank textileket a 40-es évekből. Mindkettő nagyon különböző és mindkettő nagyon skandináv. A fény használatát rendkívül fontosnak tartják, ezenkívül sok skandináv otthont a csend és a minimális díszítés jellemez, tehát érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra, ha emellett a stílus mellett tesszük le a voksunkat.

5. Vidéki életérzés

A vidéki stílus könnyed, kötetlen és személyes. Ha vidéki stílusú nappalira vágyunk a következőket jó lesz szem előtt tartani: az egyszerűség, a praktikum és a kényelem mindig dominál. A motívumok sokfélék, egyaránt megjelenik a virágminta, a kockás, a csíkos és a natúr. Jellemzői még a világos színek, a klasszikus vonalak és a rusztikus, kopott felületek. A dekoráció egyszerű és organikus. Megengedi a különböző kiegészítők keverését, az egyéniség maximális kifejezését. A stílus meghatározó anyagai: a fa, kő, kerámia, tégla, len és vászon. A fa mennyezeti gerenda és a kandalló szinte kötelező eleme.

6. Marokkói hatás

A klasszikus marokkói nappali úgy néz ki, mintha folyamatosan az életet ünnepelnék, élénk színekkel és különféle, változatos textúrákkal. Többségünk szeretne hozzáadni egy csipetnyi marokkói varázslatot az otthonához. Ezt olyan nappaliban érdemes megvalósítani ahol sok a hűvös, semleges elem. Az élénk színek használata biztosan felüdülést hoz a térbe. Tegyünk a padlóra párnákat , használjunk díszes drapériákat, klasszikus marokkói szőnyeget és hangulatos dekorációt ragyogó vörös, sárga és kék színben. Az arany és/vagy ezüst csillogás is elhagyhatatlan, ha marokkói hatást szeretnénk elérni. Lámpák, gyertyatartók, lámpások vagy egyéb kiegészítők kiválóan alkalmasak erre a célra.

7. Japán stílus

Japán belsőépítészeti stílusát tekintik az egyik legkomolyabb stílusnak, ugyanakkor a legkényelmesebbnek és a legegzotikusabbnak is. A hagyományos japán stílusú enteriőrök alapja a “Ma” – a tér és a tárgyak közötti egyensúly. Minimalista és a tárgyak nagyon rugalmasak, könnyen áthelyezhetők egyik helyről a másikra. A bútorok elsősorban a padlón vannak, ritkán függesztik fel a tárgyakat. A dekorációkhoz olyan természetes anyagokat használnak, mint a bambusz, a fa és a papír. A fény általában indirekt, többnyire a tárgyak mögé rejtett így melegebb színt vesz fel. Szeretik a föld színeket tehát sok a barna árnyalat. Néha a kiegészítőkben megjelenik a sárga vagy a piros.

Különös figyelmet kell fordítani a növényekre ha ezt a stílus választjuk. Az orchidea és a miniatűr bonsai kötelező!

Új és trendi festési technikák, melyekkel egyedi lesz az otthonunk Ha felújítani szeretnénk, akkor érdemes körülnézni , hogy milyen új technológiák, technikák, anyagok jelentek meg a lakáskultúrában.

8.Fények, sok fehér és tökéletes térkihasználás

Talán ezt a stílust nevezhetjük klasszikus értelemben vett modern stílusnak. Letisztult vonalak, beépített bútorok, álmennyezetek, sok –sok világítás, tükröződő felületek és magas fényű bútorok minden mennyiségben. Főbb színek a fekete és a fehér, néha bézzsel és szürkével kombinálva, tehát a fény és a modern megoldások a meghatározó elemei ennek a stílusirányzatnak. Ha ehhez hasonló nappalit szeretnénk tegyünk puha szőnyeget, párnákat és terítsünk extra puha takarót a kanapéra , hogy némileg lágyítsunk a sok hideg elemen.

9. Újraértelmezett klasszikus

Az újraértelmezett klasszikus stílus finom és nagyon elegáns; olyan, mintha a klasszikus formák új megközelítésre találtak volna. Megőrzi a régi formákat vagy azok egy részletét és frissíti őket a modern stílus néhány új elemével. A régi és az új csodaszép egyesítése. Jellemző változtatás a modern, divatos színek használata és a festett vagy lakkozott felületek , mint az arany, az ezüst és a patina. A világítás is stílusosan kombinálható : a modern megoldások is abszolút megférnek a klasszikus csillárok és falikarok mellett.

Szerző: Horváth Rita – lakberendező