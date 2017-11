Botrány az országos kereskedelmi rádiós pályázaton

A tavaly elnémított Class FM tulajdonosa, azaz a két pályázóból az egyik - nagyon súlyos jogsértésekre hivatkozva - pert indított tegnap a Médiatanács ellen és a pályázat azonnali visszavonását követeli.

A 24.hu birtokába jutott dokumentumok szerint bírósági pert indított tegnap a Fővárosi Közigazgatási Bíróságon a folyamatban lévő országos kereskedelmi rádiós pályázat megvalósításának és a pályázat kiírásának törvénytelenségeire hivatkozva az egyik pályázó, az Advenio Zrt., a tavaly elnémított Class FM tulajdonosa. A pályázó azt követeli, hogy azonnal vonják vissza a Médiatanács folyamatban lévő pályázati eljárását, és már ne is kerüljön sor a benyújtott pályázatok alaki (formai) érvényességének vizsgálatára.

A pályázatnak november 7-én, múlt héten kedden volt a beadási határideje, és azon mindössze két cég indult el. Az egyik pályázó az Andy Vajna filmügyi kormánybiztos rádiós hálózatának volt ügyvezetőjének, Bakai Mátyásnak a nevére került Hold Reklám Kft., amely a pályázaton való induláshoz szükséges, a rádió működésének első három havi költségéhez szükséges tőkét a Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester résztulajdonában álló MKB Banktól szerezte.

A másik pályázó az amerikai Michael McNutt tulajdonában lévő Sláger Rádió Zrt. leányvállalata, az Advenio Zrt., amely már eddig is számos perben állt a Médiatanáccsal, amiért a Médiatanács tavaly nem hosszabbította meg az Advenio Zrt. érdekeltségében lévő Class FM frekvenciaengedélyét az FM hullámsávon, illetve több olyan bírságot is kiszabott a Class FM-re, ami a Class tulajdonosa szerint nem volt megalapozott. Ezek a perek jelenleg is folyamatban vannak, és azt remélik tőlük McNutték, hogy végül visszaszerezhetik a régi frekvenciájukat. Azonban, hogy ügyfélként beleláthassanak az egykori frekvenciájukra időközben kiírt országos kereskedelmi rádiós pályázati eljárás lebonyolításba, azon is elindultak.

Az Advenio Zrt. tegnapi bírósági keresetében azt állítja, hogy a rádiós pályázat lebonyolítása során a Médiatanács olyan súlyosan megszegte az alaptörvényben, a médiatörvényben, a közigazgatási eljárási törvényben és a nemzetközi jogi normákban megfogalmazottakat, hogy az indokolná a pályázati eljárás azonnali visszavonását.

A Médiatanács ugyanis az Advenio Zrt. keresete szerint állítólag jogellenesen módosított a banki igazolások jogszabályi követelményein, valamint jogellenes értékelési szempontok kerültek a pályázati kiírás pontrendszerébe, illetve a pályázati kiírás szövege nem felel meg a médiatörvénynek és a közigazgatási eljárási szabályoknak.

A 24.hu információi szerint az Advenio Zrt. a bírósági kereset benyújtásán kívül a Médiatanácshoz is fordult, mivel a testület az Advenio Zrt. leveleit és az abban foglalt aggályait állítólag nem válaszolta meg a pályázat kiírását követően, illetve a Médiatanács által közzétett pályázati felhívás számos ponton diszkriminatív, valamint megsérti a hatályos Médiatörvény egyes rendelkezéseit. Az Advenio Zrt. levelében azt is írja, hogy a Médiatanács visszaél törvény adta hivatali hatalmával.

A 24.hu pénteken délután utolérte Michael McNutt amerikai állampolgárt, a Class FM-et működtető cég tulajdonosát, aki megerősítette, hogy nagyon komoly aggályaik vannak a jelenleg zajló pályázati eljárás kapcsán, és bírósághoz fordultak emiatt, majd így nyilatkozott:

Mi egy tisztességes pályázati eljárást szeretnénk megnyerni, nem pedig egy jogsértőt, aminek még a kiírása is a médiatörvénybe ütközik. Kértük a bíróságot és a Médiatanácsot, hogy sürgősséggel függessze fel a tendert addig, amíg a bíróság eldönti, hogy kinek van igaza.

Az amerikai üzletember megerősítette, a Médiatanácsnak többször is hivatalos levélben jelezték, hogy a kiírás jogszabályba ütközik, még csak válaszlevelet sem kaptak ezekre a levelekre, ami McNutt szerint önmagában véve is jogsértő.

Keressük az ügyben a Médiatanácsot is, a fejleményekről a későbbiekben még beszámolunk.

Kiemelt kép: Földes Ádám, az Advenio Zrt. vezérigazgatója (balra) és Michael McNutt tulajdonos. Fotó: Class FM/Vadnai Szabolcs