Új kézben az Új Szó és a Vasárnap

Szlovákia egyetlen magyar nyelvű napilapja, az Új Szó és a hozzá szorosan kötődő Vasárnap Magazin gazdát cserél, derül ki az ujszo.com oldalról.

Itt azt írják, az Első Szlovák Befektetési Csoport (PSIS) és a Penta új megállapodást kötött a részvényesi viszonyok rendezéséről a Petit Press kiadóban. E megállapodás szerint a Penta elad a PSIS-nek 5 százalékot a Petit Press Rt.-ben birtokolt alaptőke-részesedéséből, a PSIS így 60 százalékos részvényessé válik a Petit Pressben, a Pentának pedig 40 százalékos részesedése marad a társaságban. A szóban forgó 5 százalékra nem érvényes a részvények visszavásárlási joga a Penta részéről. A részvényesek így megerősítik a három évvel ezelőtti részvényesi megállapodást, amelynek preambulumában az áll, hogy a Petit Press feletti menedzseri ellenőrzést a PSIS végzi, és a Penta a kisebbségi részvényes szerepét játssza. A Petit Press egyúttal eladja az Új Szó és a Vasárnap részlegét a News and Media Holding Rt.-nek (NMH).

A felek úgy tervezik, hogy mindkét tranzakciót 2017 végéig lezárják. Az ügylet pénzügyi hátteréről egyébként nem beszélnek, üzleti titokra hivatkozva.

Örülök, hogy sikerült megállapodnunk, és sikerrel cáfoltunk minden kétséget lapjaink függetlensége kapcsán, illetve hogy a PSIS mint a Sme napilap és a Petit Press kiadó alapítója erősebb pozíciót szerez a társaságban. A magyar lapok részlege 17 éves együttműködés után távozik a kiadóból. Az új környezetben is Slezákné Kovács Edit vezetése alá fog tartozni. A Petit Press ezzel befejezi a magyar lapok kiadását, és a továbbiakban a szlovák és angol nyelvű lapokra, ezeknek az online közegbe való integrálására, valamint a regionális tartalmak – amelyeket több mint 25 regionális szerkesztőség alkot – jobb internetes kihasználására összpontosít majd. Az NMH ugyanakkor hosszú távon szeretné megerősíteni pozícióját Dél-Szlovákiában, és a magyar kisebbséghez tartozó olvasók egyedülálló célcsoportját elérni

– nyilatkozta Alexej Fulmek, a Petit Press vezérigazgatója.

Örömünkre szolgál, hogy az NMH kiadó megerősödik az Új Szó és a Vasárnap márkanevekkel, amelyek a szlovákiai piacon a magyarkisebbség kulcsfontosságú médiái. Az NMH mindkét lap számára egy erős kiadó hátterét nyújtja a további fejlesztésük és megerősítésük céljával, aminek alapja a jelenlegi piaci pozíció megőrzése lesz, az NMH-ban alkalmazott etikai elvek megtartásával. Az NMH számára ez új tapasztalattal jár a regionális tartalommal és ennek terjesztésével kapcsolatban

– mondta Peter Mertus, a News and Media Holding ügyvezető igazgatója.

A magyar lapok részlegének igazgatója, Slezákné Kovács Edit a tranzakció kapcsán elmondta:

Az Új Szó napilap és a Vasárnap hetilap csaknem két évtizedes stabilitás után ismét tulajdonost vált. Egy nagy mediális csoport részévé válnak, erős kiadói háttérrel. Bízom benne, hogy ez a változás mindkét lap számára fejlődési potenciált és jó együttműködést hoz. A két lap kiadását ugyanúgy fogom kísérni és támogatni, mint eddig.

A közleményben felidézik, hogy a Petit Press kiadó szlovák, magyar és angol nyelvű lapokat jelentet meg. A kiadóhoz tartoznak a Sme, az Új Szó és a Korzár napilapok, a MY regionális hetilapcsoport, a Vasárnap hetilap, a Tv svet, a Profit, a Lišiak, a Doma v záhrade, a Magazín zdravia és az O knihách magazinok, a The Slovak Spectator kéthetilap és az ECHO ingyenes lapok hálózata. Weboldalak hálózatát is működteti a sme.sk és az ujszo.com domainnevek alatt. Több mint 600 főt alkalmaz és a kiadói tevékenység mellett fenntart egy terjesztői hálózatot és két nyomdát is, Pozsonyban és Kassán.

A News and Media Holding Rt. kiadó 2015 szeptembere óta működő új médiatársaság Szlovákiában. A 7Plus Rt., a Centrum Holdings Rt., a Trend Holding Kft. és a Trend Representative Kft. egyesítésével jött létre, és számos nyomtatott lapot, valamint internetes portált adnak ki, hozzájuk tartozik a legnagyobb példányszámú hetilap, a Plus 7 dní, a Plus jeden deň napilap, a Trend gazdasági hetilap, a legnagyobb példányszámú szlovákiai havilap, a Záhradkár, valamint a Pluska.sk, a Cenrtum.sk, az Aktuálne.sk, a Trend.sk és egyéb portálok. A News and Media Holding márkaneve alatt életmód-, társadalmi, gazdasági, hobbi-, és szaklapok jelennek meg. A kiadónak hozzávetőlegesen 450 alkalmazottja van – olvasható a felvásárlásban érintett Új Szó weboldalán.