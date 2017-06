Újabb portál került Spéder Zoltán közelébe

Az Inforádiót és a napi.hu-t is működtető CEMP-csoport és a Tőkepartner Kockázati Tőkealap jelenlegi, az FHB és az Index volt tulajdonosának közelébe került a Jobinfo.hu. Spéder Zoltán egyébként már az állás.hu mögött is ott volt, Spéderé ugyanis az az EU-s Jeremie-pénzeket kezelő tőkealap is, mely 92 százalékos tulajdonosa az állás.hu-t működtető Net Performance Zrt. cégnek.

Bejelentette az Állás.hu, hogy megvette a Jobinfo.hu karrierportált, illetve az azt működtető céget. A felvásárolt Jobinfónak eddig a Jobinfo.hu Kft. volt a tulajdonosa, mely mögött 2016 júniusáig egy Interdata Kft. nevű cégen keresztül a pilisborosjenői Nagy Attila állt, majd a céget egy ciprusi cég, a Tatana Technologies Ltd. vette át. A Jobinfo.hu Kft. jogelődje egyébként az a Reachmedia volt, melynek 2013 decemberétől ügyvezetője az a Trentin Tamás volt, aki az online direktmarketinggel foglalkozó Hírek Média Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedett 2001 és 2013 között. Az eladói oldalnál egyébként érdekesebb a Jobinfo vevőjének kiléte. A vevő két szálon is köthető Spéderhez A vevő a tulajdonosváltást bejelentő közlemény alapján nem az Állás.hu impresszumában szereplő, miskolci bejegyzésű Net Performance Zrt., hanem az idén év elején létrejött Comp Route Technology Zrt. Ennek egyedüli részvényese a cégnyilvántartási rendszerek szerint az a Prigyeni Lóránd Ferenc, aki Spéder Zoltánnak, az FHB egykori és a CEMP (Közép-európai Médiaszolgáltató) jelenlegi tulajdonosának tavaly létrehozott, majd idén áprilisban a CEMP alá bekerült vagyonkezelő cégének, a tavaly ősszel létrejött CEMP-X Online Zrt. háromfős igazgatóságának is tagja. Prigyeni emiatt erősen köthető ahhoz a Spéderhez, aki az elmúlt időszakban egyébként inkább túladott üzleti érdekeltségein, hiszen kiszállt az FHB-ből és a BIF-ből, tavaly ezenkívül eladta a portfolio.hu-t Bán Zoltánnak és Balogh Gabriellának (az ügyletben Lantos Csaba is közreműködött), nemrég pedig az Indexet – a kormányzati körökben Spéderhez hasonlóan ugyancsak kegyvesztetté vált – Simicska Lajosnak adta oda, majd egy újonnan létrehozott alapítványhoz került a portál. Spéder ezenkívül idén márciusban a Port Network műsorinformációs cégtől is megvált, bár a port.hu-t megtartotta. A Net Performance Zrt. mögött Spéder cége van Prigyenin kívül a Spéder-szálat erősíti az is, hogy az állás.hu impresszumában szereplő, valamint a tulajdonosváltást bejelentő közleményben egy helyen az “állás.hu-t birtokló”-ként említett, tavaly létrehozott Net Performance Zrt. egyértelműen Spéder-érdekeltségnek tekinthető. A Net Performance Zrt.-nek ugyanis az a Tőkepartner Kockázati Tőkealap a 92 százalékos részvényese, amelynek tavaly december óta egy TE-BIT nevű cégen keresztül tavaly december óta Spéder Zoltán az egyedüli tulajdonosa. A Net Performance-ban a Spéder-féle Tőkepartner Kockázati Tőkealapon kívül egyébként Rácz István alapító 3, Veszelovits Tamás 1, Némethy Gábor 4 százaléknyi szavazataránnyal rendelkezik. A növekedéshez erősebb háttér kell A Jobinfóban történő százszázalékos üzletrész-szerzést egyébként azzal magyarázták, hogy a Jobinfo.hu mára elérte azt a méretet, ahol már a további növekedéshez egy erősebb háttér szükséges. Azt is írják, hogy a megváltozott álláskeresési szokások és a jelenlegi álláspiaci helyzet megköveteli, hogy az állásportálok már ne csak az álláshirdetés megjelenítésére szolgáló felületként, hanem valós hozzáadott értéket teremtve, a recruitment (toborzási) digitális részt, illetve a relevancia alapú szűrést is elvégezze a munkaadók helyett. A Jobinfo közel 30 ezer álláshirdetést jelenít meg naponta, amivel kiváló terepet jelent a relevancia alapú megoldások további térnyerésére – idézi a közlemény Rácz Istvánt, az állás.hu alapító vezérigazgatóját, a Jobinfo.hu frissen kinevezett ügyvezetőjét. A felvásárolt Jobinfo.hu amúgy nem egy klasszikus karrierportálként működik, vagyis alapvetően más állásoldalakon már megjelent hirdetéseket gyűjt össze, hasonlóan a híraggregátor site-okhoz, illetve több más hasonló elven működő állásoldalhoz (például CV Online). A megvásárolt kft.-nek Rácz Istvánon kívül egyébként Bíró Roland is vezetője lesz. Mindketten megtartják a közlemény szerint az állás.hu-t birtokló Net Performance Zrt.-ben is a munkájukat. (Rácz vezérigazgatója a Net Performance cégnek, míg Bíró értékesítési igazgatója.) Tényleg van még hová erősödni pénzügyileg A Jobinfo Kft.-nek a 2016-os pénzügyi beszámolója alapján 133,1 millió millió forint nettó árbevétele volt, és 42,8 millió forint adózott eredményt produkált. A vevőként emlegetett Comp Route-nak, mivel az idén jött létre, még nincs lezárt pénzügyi éve, így azt nem tudni, hol tartanak a profitcsinálásban. A tavalyi alapítású Net Permonce Zrt. is csak tört időszakra tudott leadni pénzügyi beszámolót: ez alapján 2016 júniusától december 31-ig 80,5 millió forint veszteséggel zártak, értékesítési árbevételük pedig mindössze 874 ezer forint volt. EU-s pénzeket oszt ki Spéder tőkealapja A Net Perfomance-t tulajdonló, Spéder-féle Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. egyébként 2013-ban alakult, és honlapja alapján az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok Közös növekedési alap alprogramja keretében magyarországi kis és középvállalkozások tőkéhez juttatására jött létre, az úgynevezett Jeremie program keretében 70 százalékban az Európai Unió, 30 százalékban magánbefektetők által finanszírozott 4,3 milliárd forintos alapról van szó. A társaság igazgatóságának Makra Sándor, Molnár Bálint és Starcz Ákos a tagja. Húzódik a nyomozás Spéder ellen Spéder Zoltán ellen egyébként más ügyek (Posta, FHB) kapcsán korábban rendőrségi nyomozás indult, melyről legutóbb akkor lehetett hallani, amikor június 21-ig meghosszabbították a vizsgálódást. Spéder ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyben házkutatást is elrendeltek korábban, az egyik nyolc órán át tartott. Meghosszabbították a nyomozást Spéder ellen Ezt további nyomozási cselekmények, így tanúk kihallgatásának, valamint okiratok beszerzésének a szükségessége indokolta. Matolcsy fiához került az Origo A Matolcsy Ádám kizárólagos tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt. megvette az Origo Media és a New Wave Media portfólió egyesítéséből létrejött New Wave Media Group céget.

