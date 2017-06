Új saját gyártású műsort indít a TV Paprika

Új, egy-egy európai ország gasztronómiai különlegességét bemutató saját gyártású műsor indul az AMC Networkshöz tartozó TV Paprika gasztrocsatornán. A műsorban többek között Dánia, Olaszország, Lengyelország, Görögország és Spanyolország könnyen, elkészíthető ételkülönlegességeit mutatják majd be. Lesznek olyan ételek, amelyeket szívesen megkóstol bárki utazásai során, és olyanok is, amelyek ismeretlenebbek. Készítenek majd csevapcsicsát, bajor kolbászt, lasagnét, gőzgombócot és marcipántornyot is.

A műsorban azt is megmutatják majd, hogy milyen érdekes hasonlóságok, egyezések és különbségek fedezhetők fel az európai országok gasztronómiájában. A fő fogásokat Bede Róbert mesterszakács készíti el, a sütirajongó Kapusi Gerti pedig a desszerteket készíti majd.

Az Európa késsel-villával című tizenkét részes sorozat június 19-én hétfőn indul, és este 21 óra 10 perctől kerül majd képernyőre. Ezt követően pedig minden hétköznap ugyanebben az időpontban lesznek láthatók az egyes részek a gasztrocsatornán – közölte a TV Paprika, mely egy előzetest is elérhetővé tett a műsorral kapcsolatban.

Kiemelt kép: Kapusi Gerti és Bede Róbert műsorvezető. Fotó: AMC Networks / TV Paprika