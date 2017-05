Mégsem árulhatja a Reggeli Show reklámidejét Habony Árpád hitelezőjének és Krskó Tibornak a közös érdekeltsége

A Radio Sales House tegnap közölte, ő is értékesítheti a pécsi Rádió 1-en is megjelenő Reggeli Show reklámidejét. A Rádio 1 és a Rádio 1 Pécs viszont ennek ellentmondó nyilatkozatokkal cáfolt pénteken.

Csütörtöktől a Radio Sales House (RSH) Kft. is értékesíti a Rádió 1 Pécsen is megjelenő Reggeli Show reklámidejét, miután a pécsi helyi rádió bekapcsolódott Andy Vajna kormánybiztos Rádió 1 hálózatába, így Pécsen is hallhatóvá vált a Sebestyén Balázs-Vadon Jani-Rákóczi Ferenc trió által vezetett Reggeli Show című műsor – közölte tegnap az RSH, mely arra is emlékeztetett, hogy a Rádió 1 Pécs az Inspira Media Research idei első országos rádióhallgatottsági felmérése alapján 44 százalékos napi hallgatói eléréssel rendelkezik a helyi rádióhallgatók körében.

(Nemrégiben egyébként a Médiatanács állami támogatást is megítélt a rádiónak hírműsor-gyártásra, épp akkor, amikor az a határozat született, hogy összekapcsolódhatnak a Rádió 1 budapesti adásával.)

A Habony Árpád hitelezőjeként, illetve Orbán Viktor volt biztonságpolitikai tanácsadójaként is ismert Tombor András által tavaly felvásárolt, ma már 37 tévés csatorna reklámidejét értékesítő Atmedia Kft. és a Krskó Tibor által közösen tulajdonolt, idén létrehozott rádiós reklámértékesítő cég, az RSH ügyvezetője, Hanák Tamás elmondta:

Örömmel köszöntjük portfóliónkban a Rádió 1 műsorainak megjelenését, amely adó a kereskedelmileg kiemelt 18-59 éves korcsoportban az országos hallgatottsági rangsor 4. helyezettje. Különösképpen azért, mert kereskedőházunk a kizárólagos reklámértékesítője a Rádió 1 Pécs adónak.

A RSH egyébként azt is közölte tegnap, hogy régebb óta kizárólagos reklámértékesítői a Rádió 1 Pécsnek. Az újdonság az, hogy ott ezentúl megjelenik a Reggeli Show is, így az akörül megjelenő reklámidőket is elkezdik árulni az RSH értékesítői. Az RSH a kizárólagos reklámértékesítője az MTVA négy országos rádióadójának (Kossuth, Petőfi, Dankó, Bartók) valamint a Sláger FM-nek és közel 60 regionális adónak. Az RSH jelezte idei üzleti célja, hogy éves forgalma elérje a mintegy 8 milliárd forintra becsült 2017-es rádiós hirdetési piac felét.

A Vajna-féle Radio Plus Kft. máshogy látja

A Rádió 1 az RSH közlésével ellentétben pénteken arról adott ki tájékoztatást, hogy Sebestyén Balázsék népszerű műsorában, a Reggeli Showban továbbra is csak a Rádió 1-et üzemeltető Radio Plus Kft.-n keresztül vásárolhatnak reklámot a hirdetők.

A Rádió 1 hálózatán belül a Reggeli Show reklámidejének értékesítése a rádiót üzemeltető Radio Plus Kft. kezében van, ebben nem történt változás. Az új rádiók hálózatba csatlakozásával csupán a potenciális hallgatók száma emelkedett meg jelentősen

– szögezte le a cég ügyvezetője, Bakai Mátyás.

A Rádió 1 Pécs tulajdonosa szerint az RSH téved

Mivel a két nyilatkozat szöges ellentétben volt egymással, a 24.hu megkereste az ügyben Fodor Józsefet, a Rádió 1 Pécs ügyvezető-tulajdonosát. Fodor József azt mondta, a Radio Sales House (RSH) ugyan valóban kizárólagosan értékesítheti a Rádió 1 Pécs műsorának reklámidejét, de a Rádió 1 Pécs napi médiaszolgáltatási jogosultsági ideje a hálózatba kapcsolódással a korábbi napi 24 óráról 9 óra 59 percre rövidült, vagyis az RSH már csak 9 óra 59 percnyi műsoridőben értékesíthet reklámidőt. Márpedig az RSH-val kötött reklámértékesítői szerződés csak a médiaszolgáltatási szerződésben rögzített műsoridőre terjed ki, a hálózatba kapcsolódással átvett műsorok, így a Reggeli Show esetében a médiaszolgáltatási jogosultság a Radio Plus Kft.-t illeti. Fodor József hozzátette: a hálózatba kapcsolódásról üzleti alapon döntöttek, mivel úgy ítélték meg, hogy nagy igény mutatkozik a hallgatók körében a Sebestyén Balázsék nevéhez kötődő Reggeli Showra, a hálózatba kapcsolódástól tehát hallgatottságnövekedést remélnek.