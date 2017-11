Az HBO és az FX is kirúgta a nők előtt maszturbáló Louis C.K.-t

Közben pedig a forgalmazó törölte a komikus új filmje, az I Love You Daddy bemutatóját az Egyesült Államokban.

Miként beszámoltunk róla, az amerikai stand-up komikus, rendező és forgatókönyvíró Louis C.K. pénteken bevallotta, hogy az őt szexuális zaklatással vádoló nők igazat mondtak.

A héten The New York Times írta meg leleplező cikkében, hogy öt nő vádolja szexuális zaklatással a magyar származású komikust, eredeti nevén Loius Székelyt, hogy jelenlétükben maszturbálni kezdett.

A C.K. körül kirobbant botrány hatására tegnap az HBO és az FX Productions is bejelentette, megszakítják kapcsolatukat a komikussal és a Pig Newton nevű produkciós cégével.

A The Verge szerint az HBO közölte, hogy törlik az HBO GO videotárról C.K. korábbi műsorait, stand-upos estjeit és a Lucky Louie című széria epizódjait, továbbá a korábbi tervvel ellentétben C.K. nem vesz részt a csatorna november 18-i jótékonysági különkiadásában, a Night of Too Many Stars című műsorban.

Közleményében az FX ismertette, hogy a humorista elveszítette produceri pozícióját a projektjeikben, és kizárják abból a négy projektből, amelyeken közösen dolgoztak. Az FX azt írta, hogy Székely az elmúlt 8 évben professzionális partner volt, de

nem most van itt az ideje annak, hogy televíziós műsort készítsen.

C.K. zaklatási ügyének új filmje, az általa írt, rendezett, vágott és Chloë Grace Moretz mellett az ő főszereplésével is készült I Love You Daddy című vígjáték is áldozatul esett, ugyanis a forgalmazó The Orchard törölte az alkotás bemutatóját. Várhatóan már nem is fogják bemutatni az Egyesült Államokban.

Mint ismert, október elején a Harvey Weinsteint ért vádak indították el azt az azóta valóságos lavinává vált zaklatási botrányt, amely mostanára már több hollywoodi filmest/színészt is elért. Közülük is James Toback, Brett Ratner, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Casey Affleck és Steven Seagal a legismertebbek.

Zaklatással vádolja a Mad Men alkotóját a sorozat volt forgatókönyvírója Kater Gordon és Matthew Weiner évekkel ezelőtt együtt dolgoztak a nagy sikerré vált drámasorozaton.

Kiemelt kép: Getty Images for Tribeca TV Festival/Ben Gabbe