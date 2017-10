Hogyan jutunk el Harvey Weinsteintől Sárosdi Lillán át Kevin Spacey-ig?

Október elején a New York Times robbantotta ki Hollywood legnagyobb botrányát , miszerint az amerikai producer, Harvey Weinstein évtizedeken át zaklatta a kollégáit és a színésznőket. Azóta folyamatosan jelentkeznek a további áldozatok, névvel vagy név nélkül vállalják a történeteiket. A Weinstein-ügy hatását külföldön és Magyarországon is lehet érezni, a producer botránya magával rántotta azokat a férfiakat a filmes szakmában és más műfajokban, akik hosszú évekig használták ki a hatalmi pozíciójukat. Itthon elsőként Sárosdi Lilla állt ki a nyilvánosság elé, és mesélte el, hogyan zaklatta egy neves rendező 20 évvel ezelőtt. Idővonalon szedtük össze a legfontosabb eseményeket, mivel lassan követhetetlen hogyan jutottunk el Harvey Weinsteintől és Marton Lászlótól Kevin Spacey-ig . A színész zaklatási ügye akár a karrierjébe is kerülhet, a Netflix azonnal reagált, és bejelentették, hogy a következő évad után elkaszálják a Kártyavárat, bár állítólag nem Anthony Rapp nyilatkozata miatt.