Mindenki megnyugodhat, mégsem vonul vissza az akciófilmektől Liam Neeson

Ezt maga a színész erősítette meg két héttel azután, hogy ennek éppen az ellenkezőjét mondta.

Alig két hét telt el azóta, hogy Liam Neeson a Torontói Filmfesztiválon interjút adva bejlentette, 65 évesen már túl öregnek érzi magát az Elrabolva-típusú akciófilmekhez, úgyhogy a jövőben nem készít több lövöldözős-rohangálós produkciót.

Ehhez képest a három Arany Glóbusz-, és egy Oscar-jelöléssel büszkélkedő színész máris cáfolta korábbi önmagát, ugyanis a legújabb filmje, a bántóan hosszú című Mark Felt: The Man Who Brought Down The White House premierjén a Variety munkatársainak úgy fogalmazott, a két héttel ezelőtti kijelentése már a múlté és dehogyis vonult vissza az akciómozik készítésétől.

Ugyan már, nézzetek csak rám! Múlt időben beszéltek rólam. Egészen addig fogok akciófilmeket készíteni, amíg a föld alá nem kerülök. Visszatértem!

— válaszolta Neeson arra a kérdésre, hogy komolyan gondolta-e a korábbi kijelentését.

Szóval nem tartott sokáig a „szünet”, mellyel az őt éppen a verekedős-lövöldözős filmjei miatt imádó rajongók millióit sokkolta a színész. Az új nyilatkozata egyszersmind azt is jelenti, hogy mégsem az utolsó akciófilmjének beharangozott The Commuter lesz ténylegesen az utolsó olyan, amelyben Neeson bajba kerül/bosszút áll és két lövöldözés között kioszt néhány pofont.

Kiemelt kép: Getty Images for Sony Pictures Classics/Emma McIntyre