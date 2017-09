Kiderült, hogy mikor érkezik a Star Wars 8 új előzetese

Maga Mark Hamill kotyogta el, hogy a rajongóknak mikor lesz majd érdemes a gép előtt gubbasztva várni a trailert.

Magyarul is fantasztikus a Star Wars 8 első előzetese

Már az utómunkálatokat tapossa a Csillagok háborúja Rian Johnson rendezésében készülő nyolcadik epizódja, amely hazánkban majd a Star Wars: Az utolsó Jedik címen fog mozikba kerülni.

Minden, amit tudunk a Star Wars 8-ról Ha már pont ma van a nemzetközi Star Wars-nap, illendő, hogy összegyűjtsük, mit is tudunk biztosan a készülő nyolcadik epizódról. A spoilerérzékenyek még most továbbmehetnek.

Mint ismeretes, a Walt Disney és a Lucasfilm legújabb szuperprodukciójához eddig egyetlen egy előzetes érkezett, és az is még áprilisban(!), amely enyhén szólva is meglepő annak fényében, hogy mekkora promó-dömpinggel szokta elárasztani a világhálót a Disney. Természetesen éppen ezért a neten már hetek óta folynak a találgatások arról, hogy vajon mikor jelenik meg (az előzőnél várhatóan hosszabb) második trailer, melynek kapcsán most váratlanul a Luke Skywalkerként legendává vált Mark Hamill szolgált új infóval. Történt ugyanis, hogy a színész a trailer-kérdésre reagálva a Twitteren azt írta,

Nézd majd a Monday Night Footballt október 9-én hétfőn, de amúgy minden különösebb ok nélkül.

– fogalmazott ilyen sejtelmesen-humorosan Hamill, aki aztán nem sokkal később törölte a posztot.

Mi a tanulság? Természetesen az, hogy a 66 éves Hamill valószínűleg hibát követett el és sikeresen

idő előtt felfedte, hogy a Disney mikor tervezi bemutatni az előzetest.

Szóval október 9-én számíthatunk a második trailerre, ám addig is íme szinkronosan az első előzetes:

A Star War: Az utolsó Jedik szereplőgárdáját Luke Hamill mellett Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Adam Driver (Kylo Ren) Oscar Isaac (Poe Dameron), Peter Mayhew (Chewbacca), Carrie Fisher (Leia), Domhnall Gleeson (Hux tábornok), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Gwendoline Christie (Phasma kapitány), Anthony Daniels (C-3PO), Kenny Baker (R2-D2) és Andy Serkis (Snoke fővezér). Mellettük a Star Wars: Az ébredő Erő óta már tábornokként emlegetett Leia hercegnő szerepében még egyszer Carrie Fishert is viszontláthatjuk majd, miután a színésznő jeleneteit még a decemberi halála előtt leforgatták.

A cuki BB-8 is riválist kap a Star Wars 8-ban Ismerd meg BB-9E-t, ami a gombócdroid sötét verziójaként természetesen az Első Rend alkalmazásában fog állni. Videó.

A Star Wars VIII egy nappal az amerikai bemutató előtt: december 14-én fog a magyar mozikba kerülni.