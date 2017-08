Samuel L. Jacksonék nyerték az évtized leggyengébb mozis hétvégéjét

Észak-Amerikában 15 éve nem hoztak olyan alacsony bevételt a filmek, mint az elmúlt 3 napban.

Az egy hete az élen debütáló Sokkal több mint testőr nyerte csaknem tizenhat éve a leggyengébb mozis hétvégét Észak-Amerikában. Az augusztusi hétvégi eredmények korábban sem szárnyaltak, most azonban, amikor egyetlen jelentősebb produkciót sem mutattak be, minden eddiginél kiábrándítóbb bevételt hoztak a mozis jegypénztárak.

A hétvégi teljes bevétel 65 millió dollár lett, amely 2001 szeptembere óta a legalacsonyabb az észak-amerikai mozik történetében.

A Samuel L. Jackson és Ryan Reynolds főszereplésével készült Sokkal több mint testőr már a második hétvégén vitte el a pálmát, méghozzá a nem túl tekintélyes 10,1 millió dolláros (2,5 milliárd forint) jegyárbevétellel.

A továbbra is második Annabelle 2 – A teremtés című horrort már harmadik hete játsszák, most 7,4 millióval növelte a bevételt, amely így 77,9 millió dollárra rúg. Mögé érkezett meg a múlt hét kevés premierfilmjének egyikeként a Leap! című animációs mozi, melyet a hétvégén bemutattak, a vasárnapi becslések alapján mindössze ötmillió dollár értékben váltottak rá jegyet, ez elég volt a harmadik helyhez.

A Variety szerint a kiábrándító hétvégi bevétel részben a Floyd Mayweather és Conor McGregor közötti bokszmeccs szombati közvetítésének számlájára írható, de talán a Harvey hurrikán okozta természeti katasztrófa is szerepet játszott abban, hogy tömegek kerülték el a filmszínházakat.

A hétvégi USA TOP 10 (augusztus 25. – augusztus 27.):

1. Sokkal több mint testőr – Hétvégi bevétel: $10,1m. Összbevétel: $39,6m. Gyártási költség: $29m.

2. Annabelle 2 – A teremtés – Hétvégi bevétel: $7,4m. Összbevétel: $77,8m. Gyártási költség: $15m.

3. Leap!– Hétvégi bevétel: $5,0m. Összbevétel: $5,0m. Gyártási költség: $19m.

4. Wind River – Hétvégi bevétel: $4,4m. Összbevétel: $9,8m. Gyártási költség: $11m.

5. Logan Lucky – A tuti balhé – Hétvégi bevétel: $4,3m. Összbevétel: $15,0m. Gyártási költség: $29m.

6. Dunkirk – Hétvégi bevétel: $3,9m. Összbevétel: $172,5m. Gyártási költség: $150m.

7. Pókember: Hazatérés – Hétvégi bevétel: $2,7m. Összbevétel: $318,8m. Gyártási költség: $175m.

8. Mayweather vs McGregor – Hétvégi bevétel: $2,6m. Összbevétel: $2,6m. Gyártási költség: nem ismert.

9. Birth of the Dragon – Hétvégi bevétel: $2,5m. Összbevétel: $2,5m. Gyártási költség: $11m.

10. Az Emoji-film – Hétvégi bevétel: $2,3m. Összbevétel: $76,4m. Gyártási költség: $50m.

Forrás: Box Office Mojo