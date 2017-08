A vígjátékok egyik királya szerint küszködik a humor Hollywoodban

Judd Apatow hollywoodi producer már a 90-es évektől a vígjátékokban találta meg a helyét. Stand-upos volt, aztán inkább producerként kezdett dolgozni, nem tudta, hogy egyáltalán mennyire tehetséges a színpadon. Most visszatért a stand-uphoz, és a nemrég a Vulture-nek adott interjújában arról is beszélt, hogy miért nem készül mostanában annyi vígjáték a nagy stúdióknál, mint régen.

Ha megnézzük, milyen klasszikus vígjátékok jöttek ki 2017-ben, azonnal kiderül, hogy eddig nem nagyon jött össze a siker, talán majd a világ legjobb legrosszabb filmje forgatásáról szóló The Disaster Artist megmenti a helyzetet. A legtöbb film értékelését kár megnézni IMDb-n, a szuperhősök és a A galaxis őrzői húzhatják fel egyedül az átlagot, illetve július végén kijött The Big Sick című film, amit történetesen Apatow-nak köszönhetünk. A producer, író és rendező majdnem 30 éve épít karriert a humorára, és annak ellenére, hogy többször találták szexistának a filmjeit, ő volt az új Szex és New Yorknak is betudható Csajok producere, amit sok mindennek lehet titulálni, de szexistának nem.

Ezzel szemben Apatow jegyzi a Felkoppintva című filmet, amiről maga a főszereplő, Katherine Heigl mondta, hogy egy hangyányit hímsoviniszta.

A nőket humortalan sárkányoknak ábrázolja, miközben a férfi főszereplő, Seth Rogen egy szerethető, vicces pasas. Egy kedves nagy gyerek.

Ugyanakkor Apatow sose gondolt így erre a filmre, hanem azt akarta megmutatni, hogy nőnek fel egy pillanat alatt a felnőttek. A filmjeit előfordul, hogy drámának fogja fel, és ha a sztori megvan, akkor lehet viccesnek lenni. Így volt ez az egyébként szörnyen felszínes és klisés Kész Katasztrófánál is, amiben Amy Schumer játszotta a főszerepet. Schumer mesélt emberi történekről, kapcsolatokról, katasztrófákat mondtak el, ha úgy tetszik, amit aztán humorral próbáltak eladni nem túl sikeresen.

Judd Apatow-nak voltak sikerei, a hollywoodi vígjátékok megkerülhetetlen alakja, aki tisztában van vele, hogy ez a műfaj talán a legnehezebb. Tudja, hogy benne van a pakliban, hogy kikezdik a vígjátékokat, de szerinte a kritikák nem veszik figyelembe, hogy mennyire nehéz megnevettetni a nézőket.

Úgy tartják, hogy sokkal nagyobb dolog megmutatni valakit kínok között, de ettől még nem leszel nagyobb művész annál, aki lerakta az asztalra a Csupasz pisztolyt. Nem nehéz megsiratni az embereket. Ölj meg egy kutyát.

– mondta az interjúban.

Apatow arról is beszélt, hogy miért készül mostanában kevesebb vígjáték a nagy stúdióknál, miért küszködik a műfaj. Szerinte ma már a stúdiók nem vesznek annyi forgatókönyvet, nem építenek fel úgy egy filmet, mint annak idején, mint amikor halomra érkeztek hozzájuk a szkriptek. Most csomagban gondolkodnak; forgatókönyv, stáb, rendező. Rengeteg tehetséges vígjáték-író a tévéhez megy, ahelyett, hogy otthon összerakjon egy filmet. Azt pedig, hogy manapság nem készül a Csupasz pisztolyhoz vagy az Airplane!-hez hasonló vígjáték, azzal magyarázta,

hogy az emberek nem elég viccesek és okosak hozzá, hogy összehozzák.

Nem a stúdiók mondanának rá nemet.

Borítókép: Paramount pictures / Getty Images