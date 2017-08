Tényleg para lesz Stephen King bohócos horrorja

Erről árulkodik a film hazai korhatárbesorolása is.

Szeptemberben érkezik a magyar mozikba az AZ, Stephen King kultikus regényének adaptációja. A film körül hatalmas a hájp, már az első előzetese is annyira lázba hozta az internet népét, hogy még Vin Dieseléket is sikerült letaszítania a legnézettebb trailer trónjáról. Azóta persze kijött már egy hosszabb előzetes is a filmhez, most pedig kiderült, hogy 18-as lett a film végleges magyar korhatár-besorolása, ami kifejezetten jó előjel az ütős horrorok rajongóinak. Kevesebb mint egy hónapot kell kibírni a bemutatóig, akkor kiderül, sikerült-e felnőnie a nagy várakozásokhoz. Addig is ellátogathatunk valamelyik közeli vidámparkba egy jó kis bohócszámra.