Ridley Scott szerint már nem lesz semmi az Alien 5-ből

Erről egy interjúban beszélt a rendezőfejedelem, aki gyakorlatilag halottnak tekinti Neill Blomkamp projektjét.

Utoljára 2015 őszén érkezett hír az évekkel ezelőtt a Neill Blomkamp szívügyeként dédelgetett Alien 5-ről, amelyről már akkor is csupán azt tudhattuk meg, hogy egy darabig tuti nem fog elkészülni.

Azt követően, hogy a 20th Century Fox parkoló pályára állította Blomkamp projektjét, előbb beindult, majd a közelmúltban aztán be is fejeződött a hamarosan mozikba kerülő Alien: Covenant forgatása, mi több: nemrégiben az is kiderült, hogy a következő években még legalább négy Alien-film készül, azaz egyre esélytelenebbé vált, hogy valaha is zöld utat kap az Alien 5. Ezt most a Covenantot rendező Ridley Scott meg is erősítette egy interjúban, melyben az új Alien-mozija mellett Blomkamp projektjéről is kérdezték.

Sosem volt kész forgatókönyv. Ez egy nagyjából 10 oldalas vázlaton alapuló ötlet volt és én lettem volna a producere, ha beindul. De nem fejlődött tovább. A Foxnál úgy döntöttek, hogy nem akarják megcsinálni és ezzel vége lett. Én akkorra már elkészítettem a Prometheust és terveztem a Covenantot, szóval nem tudom.

– fogalmazott a 79 éves mester, majd végül arra kérdésre, hogy mit gondol, valaha is lesz-e még valami az Alien 5-ből, azt válaszolta, hogy noha nem tudja biztosan, de valószínűleg nem.

Nem jutott tehát messzire az ötletével Neill Blomkamp, aki egyébként meglehetősen eredeti és merész módon tervezte továbbvinni a filmsorozatot, ugyanis az Alien 5-öt az 1986-os A bolygó neve: Halál közvetlen folytatásának tervezte, amely ennélfogva teljesen figyelmen kívül hagyta volna A végső megoldás: Halált és az Alien 4: Feltámad a Halált. A koncepció az volt, hogy a produkcióban Ellen Ripley után az Aliensben megismert Newt lépett volna örökébe a bestiák nemeziseként. Ennek megfelelően Newt szerepére egy fiatal színésznőt castingoltak volna, míg a legendás Ripley szerepében Sigourney Weaver és Dwayne Hicks tizedesként Michael Biehn is visszatért volna a filmben.

Mindenesetre nem érdemes elszomorodniuk az Alien-rajongóknak, ugyanis már csak két hetet kell várni és megérkezik a mozikba az Alien: Covenant, amely az utolsó előzetes alapján vérfagyasztó lesz.

Az Alien: Covenant egy nappal az amerikai bemutató előtt: május 18-án fog a magyar mozikba kerülni.