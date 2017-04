Két évszázaddal ezelőtt még a prostituáltjegyzékek is befértek a legsikeresebb könyvek listájára

A mára lassan a második legnagyobb magyar várossá váló bűnös Londonban fura dolgokat vettek az emberek.

A XVIII. század második felében évente megjelenő Harris’s List of Covent-Garden Ladies: or Man of Pleasure’s Kalendar minden kiadása listázta a brit főváros egyik legnagyobb múlttal rendelkező városrésze, a Covent Garden örömlányainak tucatjait.

A nőkről néha fura részletek – a külső fotók híján szöveges leírás (kitérve persze a mellméretre és a genitáliákra), életkor és szexuális szokások mellett tánc- és énektudásuk, illetve címük és áruk (öt shillingtől öt fontig) – is kiderültek, a férfiak pedig óriási számban vásárolták a könyveket:

az 1791-es kiadás egy korabeli hír szerint például nyolcezer példányban kelt el.

Az első számokat, 1757-től 1769-ig jó eséllyel Samuel Derrick írta, címét pedig egy híres londoni Casanova-klón, Jack Harris ihlette, a többi kiadás írójáról azonban nem állnak rendelkezésre információk.

A nép azonban az 1790-es években egyre szélesebb körben tiltakozni kezdett a londoni szexipar ellen, így a hatóságok 1795-ben hírül adták, hogy pénz- és börtönbüntetésre számíthat, aki részt vesz a Harris-lista írásában, vagy kiadásában. A könyv ebben az évben jelent meg legutoljára.

Az 1787-ben napvilágot látott kötet egyébként teljes egészében átlapozható a Wellcome Library online gyűjteményében: