Ha Ryan Reynolds lesz Samuel L. Jackson testőre, azon sírva fogunk röhögni mind

Na jó, lehet, hogy te nem, de én könnyesre röhögtem magam. Ekkora ökörködést a Kingsman óta nem láttunk, amekkorát az új Ryan Reynolds – Samuel L. Jackson film trailere felvonultat. A The Hitman’s Bodyguard, azaz A bérgyilkos testőre című moziban Reynolds dolga lesz, hogy a Jackson alakította világklasszis bérgyilkos életét próbálja megvédeni – ami pedig nem csak azért nem könnyű, mert a fél világ el akarja tenni ügyfelét láb alól, de maga Jackson is kissé önveszélyes. Erőszakos, robbantgatós, autózúzós akciófilm lesz ez a haverfilmek stílusában, annyi ki- és beszólással, trágársággal, geggel és ökörködéssel, hogy abból baj nem lehet, főleg ismerve a két főszereplő színész komikusi képességeit. A trailer is erről árulkodik, nekem a Több, mint testőr zenéjének felhangzásakor lett végem. Az óriásinak ígérkező film ez év augusztusában érkezik.

