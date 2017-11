Vádat emelnek Trump nemzetbiztonsági tanácsadója ellen

A Trump-kampány orosz kapcsolatait vizsgáló különleges ügyész nyomozása már az amerikai elnök közvetlen közelébe ért. A Fehér Ház most kezdhet el igazán aggódni.

Elég bizonyítékot gyűjtött össze a Donald Trump amerikai elnök orosz kapcsolatait vizsgáló különleges ügyész, hogy a vádat emelhessen Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója, Michael Flynn, valamint Flynn fia ellen – jelentette az NBC News. Ezzel Flynn lehet az első volt vagy jelenlegi tisztségviselő Trump kormányából, aki ellen vádat emelnek az amerikai elnökválasztásba történt orosz beavatkozás miatt indult nyomozás részeként.

Flynn rekordidő, mindössze 24 nap után volt kénytelen távozni a nemzetbiztonsági tanácsadó posztjáról, miután kiderült, hazudott Mike Pence alelnöknek a washingtoni orosz nagykövettel való találkozóiról. Flynn még Trump beiktatása előtt többször beszélgetett Szergej Kiszljakkal, egyebek mellett az Oroszország ellen hozott amerikai szankciókról, és ezt letagadta. A Fehér Ház a „bizalomvesztéssel” indokolta, hogy miért kényszerítették távozásra Flynnt, akinek gyanús orosz kapcsolatairól az igazságügyi minisztérium már hetekkel korábban értesítette a Trump-kormányzatot.

Az NBC News információi szerint Robert Mueller különleges ügyész sztárjogászokból álló csapata egyebek mellett azt vizsgálja, Flynn elkövetett-e pénzmosást, és hazudott-e szövetségi nyomozóknak külföldi lobbitevékenységéről. Flynn tavaly 530 ezer dollárt kapott Törökország kormányától, hogy érvényesítse érdekeit Washingtonban, de erről nem számolt be a hatóságoknak, pedig erre törvény kötelezte. Csak márciusban, a Fehér Házból való távozása után, visszamenőleges hatállyal jegyeztette be magát „külföldi ügynöknek”.

Mueller csapata emellett vizsgálja Flynn szerepét abban a tervben, hogy elrabolják és Törökországba szállítsák Recep Tayyip Erdogan török elnök egyik Egyesült Államokban élő politikai riválisát, Fethullah Gülent, akit a tavalyi törökországi puccskísérlet mögé sejt Erdogan. A törökök állítólag több millió dollárt is hajlandók lettek volna fizetni ennek a tervnek a végrehajtásáért. Flynn szerepéről Jim Woolsey, a CIA egykori igazgatója számolt be, aki erről már beszélt is a Mueller-féle nyomozásban résztvevő FBI-ügynökökkel.

Az NBC News információi szerint Mueller egyre nagyobb nyomást helyez Flynnre, és az elkövetkező napokban egymás után fogják tartani a tanúkihallgatásokat a Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója elleni nyomozás részeként.

Most kezdhet csak igazán aggódni a Fehér Ház

A Flynn elleni lehetséges vádemelésről szóló hír egy héttel azután érkezett, hogy Mueller letartóztatta, és vádat emelt a Trump kampányát egy ideig vezető Paul Manafort, valamint helyettese, Robert Gates ellen. Ugyanakkor derült ki, hogy a Trump-kampány egykori külpolitikai tanácsadója, George Papadopoulos bűnösnek vallotta magát abban, hogy hazudott az FBI-ügynökeinek, és hónapok óta együttműködik Mueller nyomozásával.

Az erről szóló hírekre az Axios híre szerint a Fehér Házban dolgozók „megkönnyebbüléssel” reagáltak. „Az emberek megkönnyebbültek, hogy Manafort, és nem Flynn” ellen emeltek vádat, mert „Manafort már nem volt ott, amikor Trumpot megválasztották” – mondta el a lapnak egy alkalmazott. Manafort több mint két hónappal az elnökválasztás napja előtt távozott Trump-kampányából. Flynn ezzel szemben már korai tanácsadója volt Trumpnak, és a választás után Trump nagy felelősséggel járó pozícióit bízott rá kormányában, amikor kinevezte nemzetbiztonsági tanácsadónak.

A Flynn elleni vádemelés lehetősége már azóta várható, hogy Robert Mueller öt hónapja elkezdte nyomozását az Trump-kampány orosz kapcsolataival kapcsolatban. Szakértők szerint azonban a fia elleni vádemelés belebegtetése miatt izgulhat csak igazán Trump. Mueller ugyanis várhatóan a fiatalabb Michael Flynn elleni vádemeléssel és börtönbe zárásának lehetőségével próbálhatja rávenni az egykori nemzetbiztonsági tanácsadót, hogy együttműködjön, és Trump ellen tegyen vallomást.

Az ifjabb Flynn apja mellett dolgozott a Flynn Intel Group nevű tanácsadócégénél, amit Flynn azután hozott létre, hogy Barack Obama előző amerikai elnök leváltott a védelmi hírszerzés vezetői posztjáról. Az NBC News beszámolója szerint a fiatalabb Flynn gyakorlatilag kabinetfőnökként segítette apja munkáját, rendszeresen részt vele megbeszéléseken és kivette a részét a cég mindennapi működéséből.

Így ott volt azon a 2015-ös moszkvai utazáson is, amikor Flynn 35 ezer dollárt kapott az RT orosz állami televíziótól, hogy részt vegyen, és beszédet mondjon egy gálaesten, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett ülhetett. Ez két hónnappal azelőtt történt, hogy elkezdett dolgozni Trump elnökválasztási kampányán.

A Mueller vizsgálatát elemző szakértők szerint a különleges ügyész a maffiaperekben megszokott módszerrel igyekszik felderíteni, hogy Trump együttműködött-e Oroszországgal az elnökválasztás alatt. Azaz kisebb halak elleni vádemelésekkel próbál rávenni embereket, hogy terhelő tanúvallomásokat tegyenek, a vádak ejtését kínálva fel nekik cserébe. Flynn lehet, hogy képes lenne saját magát feláldozni Trumpért, de kérdés, hogy apaként meddig lesz képes elmenni, hogy megmentse fiát a börtönbüntetéstől.

És Mueller számára Flynn igazi aranybánya lehet. Az egykori nemzetbiztonsági tanácsadó nagyon közel állt Trumphoz, már akkor támogatta elnökválasztási kampányát, amikor szinte senki sem akart kiállni a politikai korrektséget sutba vágó üzletember mellett. A két férfi „nagyon közel került egymáshoz a kampány alatt”, és Trump még akkor is kiállt mellette, amikor nyilvánvalóvá vált, milyen szoros kapcsolatot ápol az orosz kormánnyal.

Ez persze kérdéseket vet fel arról, Trump pontosan mennyit tudott a kampányának dolgozó emberek orosz kapcsolatairól. Kérdéseket, amire Flynn biztosan választ tud adni. Az ellene szóló vádemelés közelségéről szóló hír pedig igencsak egyértelmű üzenet számára. Ahogy azt az NBC két forrása kijelentette: ha együttműködik, hogy mentse a fiát, azzal saját sorsát is megváltoztathatja.

És amikor ügyészek az Egyesült Államok elnökének egykori nemzetbiztonsági tanácsadóját próbálják „áttéríteni”, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a valódi célpontjuk már csak maga Trump lehet, és abban is, jó okuk azt gondolni, hogy olyan információk birtokában van, ami veszélyes lehet Trumpra.

