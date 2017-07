Trump: Nagyot csalódtam Kínában

Éles kirohanást tett Donald Trump Kína ellen a Twitteren, mert az ország nem hat elég erősen Észak-Koreára annak érdekében, hogy leálljon rakétaprogramjával. Az amerikai elnök ezt írta:

Az elnök indulatait az váltotta ki, hogy Észak-Korea másodszor tesztelt sikeresen interkontinentális ballisztikus rakétát, ami már nem csak Alaszkát fenyegetheti, hanem az Egyesült Államok középső részét is elérheti. (MTI)

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet…

…they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2017