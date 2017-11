A Jobbik is ott volt a lengyel meneten, ahol iszlám holokausztot követeltek a transzparensek

Varsóban szombaton körülbelül hatvanezer ember vonult fel azon a függetlenség napi meneten, amit több szélsőjobboldali szervezet tartott. A menetről, amelyben karszalagos, lengyel zászlót és transzparenseket lobogtató fiatal férfiak fáklyával vonultak, vörös füstbe borítva Varsó központját, egészen ijesztő képek is érkeztek.

A transzparensek sem voltak sokkal visszafogottabbak, mint a felvonuló embertömeg. A finomabbak csak fehér Európát követeltek, a durvábbakon már olyan állítások szerepeltek, hogy „imádkozunk az iszlám holokausztért”. A felvonulás jelszava is az volt, hogy „Mi Istent akarjuk”, ami egy századeleji nacionalista dal részlete, és Donald Trump is felidézte, amikor Lengyelországba látogatott. Ez a téma a felvonulás alatt is megmaradt, mert olyan molinók is megjelentek, amelyek katolikus Európát szerettek volna szekuláris helyett.

Szélsőjobbos dzsembori

A lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság jóideje tolódik jobbra, az Európai Unió vezetésének jelenleg velük és a magyar kormánnyal van a legtöbb problémája. A mostani nacionalista menetet sem ítélték el, sőt Mariusz Błaszczak belügyminiszter felemelőnek nevezte a menetet, és még újságírói kérdésre sem volt hajlandó elismerni, hogy rasszista megnyilvánulások lettek volna az ünnep alatt. Amikor egy újságíró erre rákérdezett, Błaszczak azzal vágott vissza, hogy újságírás helyett politikai aktivizmussal foglalkozik.

Nagyobb az esély egy uniós pofonra, mint eddig bármikor Hála Angela Merkelnek és a lengyel kormánynak. Igaz, hogy Orbán nem szokott vesztesen hazajönni Brüsszelből, de ezt a meccset hosszabb pályán játszák.

A lengyel kormány jobbra tolódásával egyre népszerűbb lett az ország 1918-as függetlenségét ünneplő menet. Mostanra Európa egyik legkomolyabb szélsőjobboldali felvonulása lett belőle, ahová más országok pártjai is ellátogatnak. A szélsőjobboldali, vagy nacioanlista jelzőt sok felvonuló kikéri magának. Erre a molinók alapján nem lenne kifejezetten okuk, de a Pew felmérése szerint Lengyelországban érdekes tendencia létezik a jobboldalon. Sokkal többen értenek ugyanis egyet a nacionalizmus hagyományos értékeivel, mint amennyien nacionalistának vallják magukat.

Ettől függetlenül népszerű a menet az európai jobboldalon, a szombati felvonuláson például ott volt az épp polgárosodó, a szélsőjobboldali múltat feledni akaró Jobbik ifjúsági tagozata és több politikusa is. A Jobbik IT saját molinóval is készült az eseményre, ami a CNN egyik vágóképéből derült ki. De ott volt Pintér Tamás jobbikos parlamenti képviselő és Toroczkai László, a Jobbik alelnöke, Ásotthalom polgármestere is.

A Jobbik régóta jó kapcsolatot ápol a menet egyik szervezőjével, az Összlengyel Ifjúsággal (Młodzież Wszechpolska). 2013-ban kötöttek együttműködést, és azóta a Jobbik a szervezet majdnem minden Lengyelországi eseményén ott volt. De idén március 15-én és október 23-án is járt Budapesten küldöttség az egyébként kifejezetten homofób és nacionalista szervezettől.

Nem tehető felelőssé

A Jobbiknál rákérdeztünk, hogy mennyire tud azonosulni a párt azokkal a molinókkal, amelyek feltűntek a meneten. A párt sajtóosztálya azt válaszolta, hogy

A rendezvényt nem a Jobbik szervezte, nem a Jobbik hívta meg a résztvevő szervezeteket, ezért ezt nem lehet a Jobbikon számon kérni.

Szerintük a Jobbik delegációja a lengyel-magyar barátságot ápolva, a lengyelek nemzeti ünnepét megtisztelve vett részt ezen az eseményen.

Egy közel százezres tömegről van szó, nem tudjuk, hogy milyen zászlók, molinók voltak még jelen, mi a sajátunkért tudunk felelősséget vállalni, melyen ez állt (lengyelül és magyarul): >>Nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátjáért.<< Ez egy bibliai idézet, mellyel a történelmi barátságunkra, kölcsönös áldozatvállalásunkra utaltunk.

Toroczkai László egyébként nyilatkozott is az Al Jazeerának, miután hivatalosan is felszólalt a meneten. Toroczkai azt mondta a lapnak, hogy

Brüsszelből jön a fenyegetés, Egyesült Európai Államokat akarnak csinálni Európából. Ezt nem engedjük nekik. A lengyelek és a magyarok együtt képesek megváltoztatni Európát. Isten segítségével nyerni fogunk.

A parlamentben megkérdeztük Sneider Tamást, az Országgyűlés jobbikos alelnökét is, aki korábban a szkinhedmozgalom tagja volt, hogy mit gondol a felvonulásról. Szerinte felemelő érzés volt, de nyilván sokféle ember volt jelen.

Kiemelt kép: REUTERS/Adam Stepien