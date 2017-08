Késsel támadtak katonákra Brüsszelben, az elkövetőt lelőtték

Késsel támadt két járőröző katonára egy férfi Brüsszel belvárosában, az Emile Jacqmain sugárúton pénteken 20 óra 20 perckor – erősítette meg a rendőrség a belga Le Soirnak. A támadót lelőtték, rengeteg egyenruhás vonult a helyszínre, a veszély elhárult.

Az elkövetőnél az elsődleges hírekkel ellentétben nem machete volt.

Az RTBF arról számolt be, hogy a támadó nem halt meg, de életveszélyesen meglőtték, élet-halál között szállították kórházba.

Úgy tudni, Allah Akhbart kiáltott a késeléskor. Szomáliai állampolgár, a harmincas éveiben járhat. A rendőrséggel korábban még nem volt dolga, nem ismerték.

Az egyik katona a kezén, a másik az arcán sérült meg, de nincs komolyabb bajuk.

A man with a machete attacked soldiers on patrol in #Brussels centre, now shot dead. #brusselsattacks #bruxelles #attentat #breakingnews pic.twitter.com/Bpt6wli73w

— Thomas da Silva Rosa (@tdasilvarosa) August 25, 2017