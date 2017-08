Lefejezések Mészáros Lőrinc vidéki lapjainak vezetésében

Ma behívták a Pannon Lapok Társaságához (PLT) tartozó három megyei lap és egy városi lap legfelső vezetőjét (háromnál lapigazgató-főszerkesztő, a negyediknél vezető-főszerkesztő a titulus), és a PLT központi lapigazgatóját is, és közölték velük, hogy leváltják őket – értesült a 24.hu.

A PLT-t egy éve vette meg az a Mediaworks, amelyik hivatalosan is Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, és olyannyira közel húzza magához a tavaly ősszel a Népszabadságot bezáró Mediaworks a PLT-t, hogy idén ősszel utóbbi be is olvad az előbbibe. Vagyis a mostani vezérek eltávolítása annyit tesz, Mészáros Lőrinc birodalmához tartozó négy vidéki újságnál az eddigi tartalmi vezetőket eltávolítják, és ez a sorsa a központi lapigazgatónak is.

Az Orbán Viktorral készült karácsonyi interjú meghekkelésének botránya a Fejér Megyei Hírlapnál robbant ki, de a PLT-hez tartozik a Zala Megyei Hírlap, a Vas Népe és a Dunaújvárosi Hírlap is, ezek lapigazgató-főszerkesztőinek (a PLT-nél vezető-főszerkesztő irányít) intenek búcsút. Mindegyiküket hívtuk, ahogyan a leváltási hullámnak áldozatul esett központi lapigazgatót is, de egyikük sem kívánt nyilatkozni. A leváltást információink szerint közös megegyezéssel oldják meg.