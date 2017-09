Mikropénisszel is lehet orgazmust okozni a nőknek

Hol található a G-pont? Hogyan érjük el, hogy a nő orgazmust éljen át? Megszabadulhatsz a herpesztől? Hogyan kell megmérni a péniszt? - többek ezekre a kérdésekre is válaszolunk.

Nemrég az egyik óvszermárka megvizsgálta, hogy a szexualitás témájában mire keresnek rá az emberek a Google-ben. Az összes ezzel kapcsolatos kérdést megvizsgálták, majd közzétették a TOP10-es listát. A kérdéseket látva kimondható, hogy a női orgazmus, a férfi nemi szerv mérete és a nemi betegségek érdeklik leginkább a közönséget. A tíz feltett kérdésre íme a válaszok szexuálterapeuta szakértőtől.

Mindenki a G-pontot keresi De az is izgatja az embereket, hogy hogyan kell férfi nemi szervet női nemi szervbe helyezni.

1. Hol található a G-pont?

A női test egyik legmisztikusabb pontja tartja lázban a világot a Google-keresők szerint. A G-pont az úgynevezett Grafenberg-pont, aminek létezését a tudomány hol cáfolja, hol nem. Maga a pont egy kis gombocska, a hüvely bemenetétől, a hüvely falának elülső részén található, körülbelül olyan távolságra, mint a középső ujj felső ujjbegye. A mérete is körülbelül egy ujjbegynyi, annál nem nagyobb. Szexuális izgalom hatására megkeményedik és érdesebb lesz a felülete a többi területhez képest. A G-pont fontossága a női orgazmus megfejtésében rejlik, sok tudós és kutató ehhez a ponthoz kapcsolja a hüvelyi orgazmust. A pornóipar pedig ehhez a ponthoz kapcsolta a spriccelős videókat, azaz a squirtinget.

Nem bizonyított, hogy a női orgazmushoz mennyire van köze, sok nő a csikló dörzsölésével éri el a tetőpontot, sok nő pedig egyáltalán nem élvezi a szexet, és van egy csoport, aki pedig fájdalmat él át behatolás közben. Általánosítani tehát nem szabad, a szexben célszerű a partner testének jelzéseire figyelni, a női test izgalom hatására beindul, a csípő megemelkedik és szemmel, kézzel, szájjal érezhető, mi esik jól a szexben.

2. Hogyan érjük el, hogy a nő orgazmust éljen át?

A szex nem az orgazmus hajszolásáról szól, így soha, de soha nem szabad úgy nekiállni a szexnek, hogy na akkor most én olyan orgazmust adok neked, hogy kettéáll a füled. A nők a szexet máshogy élik meg, a kezdeti izgalom az agyukban indul el, saját fantáziálás hatására, ebben egészen eltérnek a férfiaktól, akiknek a meztelen test látványa kell ahhoz, hogy fantáziálni kezdjenek.

A női test izgatása az előjátékkal a legcélravezetőbb.

Mivel a férfiaknak kevesebb idő szükséges az izgalmi állapot majd az orgazmus eléréséhez, így össze kell hangolódni a szexben. Két biztos módja van annak, hogy a nő orgazmust éljen meg szex közben, az egyik rövidebb út a másik kicsit hosszabb.

A rövidebb út az, ha a partnerek egymás előtt maszturbálnak, ezt célszerű még a kapcsolat elején eljátszani, így mindenki láthatja, érezheti, hogy a másik milyen izgatáshoz szoktatta a testét kamaszkora óta. Természetesen vannak nők, akik soha nem nyúltak magukhoz, ezt nem szabad erőltetni, ha eddig nem tette, ezután se fogja. Velük máshogy kell bánni, a hosszabb utat kell kijárni.

az, ha a partnerek egymás előtt maszturbálnak, ezt célszerű még a kapcsolat elején eljátszani, így mindenki láthatja, érezheti, hogy a másik milyen izgatáshoz szoktatta a testét kamaszkora óta. Természetesen vannak nők, akik soha nem nyúltak magukhoz, ezt nem szabad erőltetni, ha eddig nem tette, ezután se fogja. Velük máshogy kell bánni, a hosszabb utat kell kijárni. A hosszabb út az, ha csókokkal és simogatással elérjük, hogy annyira beinduljon a nő, hogy elérje az úgynevezett elkerülhetetlenségi szakaszt. Ebben a pár másodpercnyi időszakban biztos, hogy be fog következni az élvezés, bármilyen módon nyúl is a férfi a nőhöz. Ennek a szakasznak a megismerése és egymáson kigyakorlása időigényes, de megéri. Kezdetnek jó gyakorlás, ha 60 percen át fehérneműben csókolóznak a párok, tilos a fehérnemű alá nyúlni, tilos a nemi szerveket érinteni, a csók terjedjen ki minden más területre a test teljes felületén. Csókolózással induljon, aztán a fülek, nyak, váll jöhet, időszakonként térjünk vissza a szájjal való csókolózásra. Ezt receptre fel kellene írni minden párnak heti egyszer, annyira biztos módja a nő felizgatásának.

3. Hogyan szabadulhatsz a herpesztől?

Röviden a válasz: nem lehet. A herpes vírusnak több fajtája van, a nemi szerveken megjelenő herpesz a HSV-2 herpesz, ami a gerincvelő melletti idegdúcban él, és sajnos egy életen át ott éldegél, maximum a tüneteket lehet kezelni, orvos segítségével. A tünetek kellemetlenek, égő, viszkető érzés jelenik meg a fertőződést követő 3-20 napon belül, amit apró hólyagocskák is jeleznek. Pár nap múlva ezek a hólyagocskák fekélyes sebekké változnak. A péniszen a herpes genitalis vírus bárhol felütheti a fejét, a nőknél a szeméremtájék, a hüvely fala és a méhnyak is érintett lehet a hólyagocskákkal. A tünetek körülbelül tíz napon belül gyógyulnak, majd tünetmentes lesz az alany, de továbbra is átadhatják a vírust másoknak. A herpes genitalis csak szexszel terjed, azonban orális szexszel az ajakherpesz átadható a nemi szerveknek.

4. Hogyan gyógyítható a condyloma?

A condyloma genitális szemölcs, a HPV vírus egyik fajtája – ha apró pici szemölcsök jelennek meg a nemi szervek tájékán, akkor azonnal szakorvoshoz kell fordulni. Nem segít semmilyen házi humbug, sebész orvos, bőrgyógyász szakorvos vagy a nemi betegeket kezelő klinikákon a szakorvos leégeti elektromosan vagy lézerrel a szemölcsöket, majd a páciens ecsetelőt kap az utókezeléshez. Szívós kis dög a condyloma, irtó nehéz megszabadulni a vírustól.

5. Mi az a tripper?

Az egyik legrégebben ismert nemi betegség, amit a gonorrhea baktérium okoz. A szó maga csöpögőt jelent, a nemi szervek és a húgyutak gyulladás a bakteriális fertőzés tünete. Másik ismert neve a kankó. A nőknél tünetmentes is lehet a fertőzöttség, azonban a kezeletlen tripper meddőséget is okozhat. Ha van tünete, akkor petevezeték-gyulladás, hashártyagyulladás is megjelenhet. Lappangási ideje 3-5 nap, szex után pár nappal meg is jelenhetnek a tünetek. Nemcsak behatolással, hanem orális és anális szexszel is átadható a baci, így a légcső is fertőződhet.

6. Hogyan növelhető manuálisan a péniszméret?

Sehogy. Van, ami van, és kész, ezen változtatni nem lehet. Maximum optikailag lehet növelni, szőrtelenítéssel, trimmeléssel.

7. Hogyan kell lemérni a péniszt?

Kell hozzá egy kéz és egy mérőszalag. Az ernyedt és a merev állapotot is le szokták mérni a kutatásokhoz is, ezt pedig úgy, hogy a pénisz tövétől a makk tetejéig kell centizni. A méret nem számít, az igen kicsi, mikropénisszel élő férfiak is képesek a nőknek orgazmust adni.

8. Hány évesen lehet óvszert vásárolni?

Magyarországon az óvszer fogamzásgátlónak minősül, nem ütközik jogszabályba, hogy 18 év alattiak is vásárolhassanak a boltokban, gyógyszertárakban. Így személyi igazolványt sincs joga elkérni a pénztárosnőnek – ha ez előfordul, bátran lehet kérni a panaszkönyvet.

9. Hogyan helyezzünk férfi nemi szervet a női nemi szervbe?

Hangulattól, helyzettől, szexpóztól, helyszíntől függő, hogyan hatoljon be a férfi a nőbe. Például ha fürdőszobában a mosógépen zajlik a szex, akkor a nő ül, a férfi áll és egész más a dőlésszög, mintha az ágyon fekve hátulról történne a behatolás. Így tehát lehet erősen és gyorsan, lassan és finoman, elölről, hátulról. Fontos, hogy megfelelő izgalmi szinten legyen a lány, azaz kellően nedves legyen a behatoláskor. Ellenkező esetben fájdalmas lesz mindkét félnek. Ha szűz fiúról és szűz lányról van szó, akkor a hosszas előjáték után, megfelelő izgalmi állapotban lassan, óvatosan hatoljon be a fiú a lányba, elölről, misszionárius pózban.

10. Mennyi ideig tart a szex?

Ameddig jólesik! Nincs kőbe vésve az időtartam. Kutatások szerint nincs ténylegesen meghatározva, hogy mennyi ideig kellene tartania a szexnek. A nők átlagosan félóráig igényelnék állítólag a szexet, a férfiak részéről ez természetesen függ a merevedéstől. Ha ebből a szempontból vizsgáljuk, akkor 20-30 perc a maximum, amit egy pasi kibírhat fájdalom nélkül folyamatos merevedéssel. Egy-két perces aktusok tény, hogy senkinek nem fognak jólesni.

