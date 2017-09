Cápákat találtak egy New York-i lakás pincéjében

Egy New Yorkban tartott hatósági házkutatás során egy társasház pincjéjében hatalmas medencét találtak a rendőrök. A medence nem volt üres, mindenki legnagyobb meglepetésére több cápa úszkált benne. Már amelyik tudott úszkálni, ugyanis több állat szörnyű állapotban volt, sokan közölük el is pusztultak.

DEC found more than half a dozen #sharks in a basement pool in the #HudsonValley: https://t.co/bXXz4JRqrk pic.twitter.com/zkItNuvzqu

— NYSDEC (@NYSDEC) September 7, 2017