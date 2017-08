A fiatal srác át szeretett volna sétálni a zebrán, de az út közepén szó szerint elnyelte a lábát a beton – VIDEÓ

Az Egyesült Államokban, New Yorkban, egészen pontosan Williamsburg városrészben történt az a hátborzongató eset, hogy egy fiatal srác lábát sétálás közben szó szerint elnyelte a zebra. A fiú semmit nem csinálta csak úgy mint annyiszor életében, át akart kelni az úttesten, ám a zebra közepén egy pillanatban megnyílt alatta a föld és elnyelte az egyik lábát.

A hibás egy úgynevezett Sinkhole lehet, egy olyannak a kisebb verziója nyílt meg New Yorkban, mint ami Japánban elnyelt egy egész kereszteződést.

Akárhogy is, most szerencsére nem történt akkora omlás, mint a szigetországban, de azért így is elég ijesztő a dolog, pláne, ha belegondolunk, mi lett volna, ha velünk történik. Íme, a videó: