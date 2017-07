Mit érez a nő, amikor kielégül?

Honnan tudja a férfi, hogy kielégítette a nőt? Milyen jelek utalnak arra, hogy nemcsak színleli a nő, hanem valóban élvezi a szexet? Több tünet is egyértelműen megmutatja a férfi számára, ha a nő közel van, vagy éppen megéli az orgazmus állapotát, az egyik például a mellbimbó változása, ami az izgalom hatására megkeményedik és összehúzódik.

Az orgazmus élménye az alábbiakkal jár együtt: kimelegedés, gyors, érezhető szívdobogás, a mellbimbó megkeményedése, érzékennyé válása, a légzés megváltozik, szaporább lesz, a feszültség érezhetően fokozódik a testben, a hüvelyizom akaratlanul is összehúzódik, többször egymás után, az egész test reszketni kezd. A környezet ilyenkor teljesen háttérbe szorul, többen szédülést, zuhanásfélét éreznek, és úgy vélik, az átélt orgazmussal egybeolvadtak a partnerükkel.

Az orgazmus megélésének körülményeit meg kell teremteni, ez derül ki Dr. Szilágyi Vilmos szexuálpszichológus több évtizeddel ezelőtti felméréséből. A szakember Walter Friedrich német szexológus kutatását átvéve magyar nőket kérdezett meg az orgazmus élményéről. A 114 kérdésből álló kérdőívet kétszáz budapesti nő töltötte ki, anonim módon. A válaszolók háromnegyede 20 és 40 év közötti nő, akiknek többsége partnerrel is sokszor kielégült. A kérdőív eredménye szerint a kölcsönös szerelem feltétele a női orgazmusnak, ami azt jelenti, hogy a szerelem érzése megkönnyíti a nők számára a testi-lelki kitárulkozást. A válaszadók nagyon nagy hányada szerint az orgazmushoz szükséges az is, hogy a férfi törődjön a nő szexuális igényeivel, hogy a nők érezzék a férfi vágyát, hogy bőséges legyen az előjáték, és hogy maga a közösülés legalább öt percig tartson.

Az orgazmus maga a megkérdezett nők háromnegyede számára a mellbimbó megkeményedésével, annak érzékenységével jár együtt, továbbá a szívdobogás felélénkülése is az orgazmus velejárója, ahogy az arcpirosodás, a hüvelyizmok többszöri összehúzódása, a szapora légzés, nyögések, sóhajok, lábremegés és karremegés is. A jeleket összességében együtt kell figyelni, a férfi, ha nagyon koncentrál, akkor behatoláskor a péniszével is érezheti a hüvelyizmok többszöri összehúzódását. A tekintetével pedig láthatja a mellek változását, az arc pirosodását és érezheti a testével a hevesebb szívdobogást. Több tudományos kutatás is bizonyítja, hogy a hüvelyizmok összehúzódása még azoknál a nőknél is az orgazmus velejárója, akik nem is érzik, hogy összehúzódik a hüvelyizmuk.

Az orgazmus színlelése tehát nem annyira könnyű a nők számára.

Annál is inkább, mert elég nehéz a pulzáló érzést a hüvelyben behatoláskor utánozni, színlelni – maximum a sóhajokat, sikolyokat képesek kamuzni. Az orgazmus a nők számára a testi befogadás lelki vetülete, így ha ez megtörtént és átélték, akkor leírhatatlan boldogság és nyugalom lesz úrrá rajtuk. Kellemes fáradságot, nagyon boldog érzést élnek meg, és egyértelműen látható, hogy a nők számára a szexualitás lelki kapcsolódás a partnerükkel. Ezt az is bizonyítja, hogy ha nem képesek megélni a tetőpontot, akkor is szívesen átélik a simogatást, a testi élményeket, és az orgazmus nélkül még jobban igénylik a gyengédséget.

A kielégületlenség jelei is ott vannak a nőkön, ingerlékenyekké, elviselhetetlenné válhatnak, ezzel együtt vigasztalást keresnek. Így általában a partnert igyekeznek még több gyönyörben részesíteni, ezzel is biztosítva az intim közelséget. Az intim közelség megélése iránti vágyat akkor is érzik, ha a partner túl korán ment el, vagy ha a partner túl hamar rátért a lényegre, és kevésnek tartják az előjátékot. Ahhoz, hogy ez ne legyen túl sok vagy zavaró mértékű, szükséges az összhang. A szexuális összhang alapfeltétele a teljesen nyílt kommunikáció, és az sem elegendő, ha részletkérdéseket csak futólag beszélnek meg a párok, mert lehetséges, hogy nem képesek szembenézni a tényekkel, és szebbnek látják a valóságot, mint amilyen.